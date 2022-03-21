美國總統拜登與中共總書記習近平3月18日電話會，針對俄烏戰事說明各自立場，前民進黨立委沈富雄今天建議，「拜習會」後何不繼之以「蔡習會」，如以相同模式舉行「蔡、習」或「習、蔡」會議，可以繞過多年來有形、無形的多種障礙而取得某種共識。

沈富雄在臉書指出，拜登與習近平的視訊通話，各取所需，不算成功，但也沒有失敗，建議以相同模式舉行「蔡習會」。至於採取的模式，在名稱方面，用「海峽兩岸雙方領導人視訊會議」；參與人是一方領導人蔡英文，另方習近平（次序依發佈方領銜）。

在議題方面，他建議討論三個部分，一是認知拜、習會給對方設定有關台海紅線的相關事宜，拜登主張反對單方面改變現狀，含反對台獨，習近平則是反對掏空「一中」原則；二是進一步台灣中立化，非軍事化之可能性，及相關之安全保障；三是後續召開中、台、美、日四方會議的可能性。

他說，台灣與烏克蘭並非完全相似，但以目前浮現的俄、烏雙方和議條件，當初並無理由非動武不可，同一道理，有關台海美、中雙方所設定的紅線多年來並無改變，兩紅線之間亦多迴旋空間，如認為化干戈為玉帛的可能非完全絕望，則何妨循此次拜習會之例一談，而且一旦談開了，不妨從此常談，對彼此及相關各方都將蒙受其利。

沈富雄表示，在台、美、中的三角關係中，與其成為被討論的標的，不如自己成為討論的主角。「共機可以一天到晚來，為何這樣的會不能開？見面三分情，開會總比開飛機省油、省錢、省事、安人心！」