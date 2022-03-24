俄羅斯的核武庫。

《紐約時報》（New York Times）23日引述多名匿名美國官員報導，白宮已經悄悄召集國安官員組成「老虎隊」（Tiger Team），針對俄羅斯總統普丁可能動用核武、生物、化學武器等情境，制定緊急計畫。

據悉這支團隊是在2月28日、也就是俄羅斯入侵烏克蘭4天後由白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）簽署備忘錄召集，團隊成員一周召開3次機密會議。美國官員透露，這支團隊在設計針對俄羅斯的制裁、在北約國家增兵及武裝烏克蘭軍隊等劇本上扮演中心角色，此外，團隊也檢視俄軍攻擊行駛在北約領土上的烏克蘭軍援車隊時的因應狀況，以及戰爭如果擴大至摩爾多瓦、喬治亞等鄰國、歐洲各國面臨的難民危機等狀況。

報導指出，「老虎隊」研究的主要問題是，哪一條紅線會促使北約在烏克蘭動用軍事力量，美國總統拜登先前已經表示非常不願意走到這一步，擔心與俄羅斯直接對抗會導致衝突失控，引發第三次世界大戰。

《紐時》指出，上述這些緊急狀況預計將成為拜登與北約盟友開會時的中心議題，一個月以前，這些情況似乎還只是紙上談兵，但如今，白宮及北約似乎已認識到俄羅斯為擺脫烏克蘭僵局，可能會動用自己最強大的武器。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）23日首度警告，就算俄羅斯只是在烏克蘭境內使用大規模毀滅性武器，對北約國家也會造成「可怕後果」，報導指出，他似乎在暗示化學或具有放射性的煙塵可能會飄過邊界，據悉北約正在檢視這種附帶損害是否能被視為對北約的攻擊。

除了老虎隊，蘇利文28日簽署的備忘錄也召集了第2組人員，在俄羅斯入侵後尋找美國改善地緣政治地位的長期機會，《紐時》指出，白宮內部普遍認為，普丁犯了巨大的戰略錯誤，將削弱俄羅斯的地位、經濟及疏遠與盟友的關係，不過也有官員警告，鑑於現在還處在衝突初期，這類結論可能為時過早。

實際上，美國官員認為普丁動用核武的機率很小，但礙於莫斯科不斷警告已經準備好武器庫，迫使華府進入最高戒備狀態。

儘管拜登仍不願意派兵烏克蘭，不過一名美國高階官員表示，就算俄羅斯只是在烏克蘭境內使用小型戰術核彈，而且未針對北約成員國，都將導致美國及北約不介入戰爭的態勢變得不可預測。

該名官員說，目前美國及北約情報圈都沒有看到俄軍準備動用核武的跡象，不過官員們確實在內部討論中對此祭出警告，因為屆時受牽連的不會只有烏克蘭。