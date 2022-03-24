俄烏戰爭快一個月，民進黨前立委沈富雄表示，大家都想當調人，舉目當今天下只有大陸領導人習近平一人，有交情、有籌碼，可以不偏袒任何一方地把事情搞定。

沈富雄今在臉書指出，「習近平再不出手，就可惜了」；他說，俄烏戰爭快一個月，除了美國是大贏家，中國也不吃虧，在國力的比較上，可能與美國的差距有點拉大，但與俄國相較，以前老毛是史達林的小弟，當今普丁則是習大大的細漢仔。

他說，仗打到今天，大家都對中國有所求，普丁要中國幫一點忙，雖然清單不清楚，拜登則不許中國幫忙，否則要發動制裁，中國只有瞹眛以對，在聯大與安理會都投下棄權票，寧可與非洲的一票兄弟們為伍。

他說，大家都想當調人，但強生、馬克宏、蕭茲都不會成功，因為他們不是枱前也是幕後當事人，土耳其、以色列也都不夠分量，舉目當今天下只有習近平一人可以搞定。

他認為，俄、烏、中原是有別於西方世界的一個集團，中國還是烏克蘭最大的貿易國，只是近年來，中國在經濟上師法西方，只不過美其名為「有中國特色」而已，烏克蘭則是在政治體制上，一心傾慕歐盟與北約，終於招來這一場傾國之禍。

他說，但撇開這些不談，三方就算不是一家人，也應有心靈半點通的默契，習大大應該不用過度盤算，大方地邀雙方好好坐下來談一談，「老兄弟們！可以罷手了吧！別讓西方走資派看笑話！」。

沈說，他看不出到底中國的葫蘆裡在賣什麼藥，習總書記開口閉口「求和反戰」是中國歷史的傳統，既然如此，何不以蒼生為念，出手促成這樁美事，至於是否像當年以色列的比金和埃及的沙達特合拿諾貝爾和平獎，那又是餘事一樁了。