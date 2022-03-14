宏達電(2498)今(14)日宣布，於全球最大規模的創新、創意內容、跨域指標性的國際展會「西南偏南2022」(South by Southwest 2022，簡稱SXSW 2022)中展示獨特的VR體驗。HTC VIVE此次展出四大主題，包括VR娛樂、健康、遊戲和人機互動，並且透過與MyndVR和holoride的合作延伸擴展VR體驗至更多領域。

宏達電HTC VIVERSE的願景是希望建構一個身歷其境、充滿學習、創造、探索、訓練、娛樂的新世界，並致力於確保VR世界是開放且安全可靠的，此次也於SXSW 2022展會中展示此一願景的關鍵部分，包括VR健康和照護以及VR虛擬演唱會。

VR健康和照護部分，HTC VIVE宣布，其合作夥伴VR年長者照護解決方案的領導品牌MyndVR，將為不斷發展的VR醫療保健產業帶來創新。MyndVR宣布推出MyndConnect，這是一項全新的年長者長期照護服務，專注於協助年長者對抗社交隔離與孤獨感。MyndConnect可讓家中年長者和家庭成員於元宇宙中透過身歷其境的VR體驗共同即時分享。

VR虛擬演唱會部分，HTC VIVE ORIGINALS近年以多部VR原創作品在國外影展獲獎無數，累積了完整的創作經驗和產業洞察，推出結合容積攝影、區塊鏈、XR等新科技的音樂元宇宙「BEATDAY」。這次以VR全息演唱會封測版入選SXSW 2022「XR Experience」單元，並於BEATDAY平台上舉行全球首映，觀眾可透過VR以第一人稱視角與歌手近距離互動，並與其他觀眾一同連線觀看，突破傳統演唱會單向觀看型態，提供觀眾自由選擇觀看視角的高互動體驗。

此外，HTC旗下內容品牌VIVE ORIGINALS則再獲國際肯定，兩部作品：音樂元宇宙「BEATDAY」VR全息演唱會封測版及VR逐格偶動畫《病玫瑰》受到「西南偏南2022」肯定、入選「XR Experience」單元。音樂元宇宙平台「BEATDAY」也於SXSW 2022展會期間推出VR全息演唱會封測版全球首映，並讓參觀者透過VIVE Focus 3觀賞VR逐格偶動畫《病玫瑰》。