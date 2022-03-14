鄭宜農的「水逆之後呢？」小巡迴正如火如荼開跑。（火氣音樂提供）

鄭宜農日前推出全新台語創作專輯《水逆 Mercury Retrograde》，限定小巡迴「水逆之後呢？」也正如火如荼開跑。這次巡迴由她與製作人Chunho攜手共演，不但親自將專輯製作過程一一分享，並演唱〈新世紀的女兒〉、〈天已經要光〉、〈玉仔的心〉等歌曲。過程中，鄭宜農同時讓Chunho以製作人的角度聊製作的過程，除了提及用台語創作時遇到的種種困難；也意外透露宜農在錄音時因卡關而爆哭的小花絮。鄭宜農笑說：「我會盡量不再說做這張專輯的時候有多痛苦了，但不得不說，真的很難。」

睽違2年推出新作，鄭宜農提到：「這次專輯裡每一首歌的排序都是精心安排，我想藉由這樣的脈絡傳遞給大家一個完整的故事。」專輯第一首歌〈人如何學會語言〉是一切的開端，讓她想以「溝通」為故事的主軸，更透露過程中有好幾度都面臨難產，除了編曲、錄音等技術層面；要用台語為基底，進行一連串所有的創作與脈絡，其實比過去幾張專輯都還困難，講到最後，鄭宜農像是提醒自己般地笑說：「我今天不會再抱怨了。」

巡迴上，鄭宜農角色轉換地訪問起專輯製作人Chunho，希望他以製作人角度分享這張專輯。Chunho提到2人雖然以前就認識，但卻是在做這張專輯時才開始有更多交流，他分享在工作時印象最深的一次，是看到鄭宜農竟然錄音錄到一半突然哭了，笑說當時自己的反應很慌張，因爲怕尷尬所以想裝作沒看到。對此鄭宜農則補充：「那時在錄〈新世紀的女兒〉，但不知道為何卡了一、兩個小時無法進入狀況，最後忍不住爆哭了一場。但是哭完之後突然變得很順利，最後還High到狂跳舞，情緒起伏很大。」

此外Chunho說自己喜歡搜集一些不同的聲音素材融入到歌裡，包括野外、鳥鳴、聊天等環境音，好幾次在跟鄭宜農講話時，都很想偷偷錄起來，讓她開玩笑說：「聽起來好變態！」小巡迴除了三月在台北，緊接著四月將前進台中、彰化、高雄、花蓮及台東，鄭宜農興奮表示相當期待見到大家，而8月6日她也將在台北流行音樂中心舉辦大型演唱會，詳情可查「鄭宜農Enno Cheng」及「火氣音樂」官方社群。