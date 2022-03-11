韋禮安演唱的電影《月老》主題曲〈如果可以〉，發行至今稱霸數位排行榜冠軍，MV在YouTube上觀看次數已突破4200萬，成為跨年度神曲，上周釋出純人聲版本，引起網友驚呼耳朵懷孕，而配合《月老》在韓國上映，韋禮安知情後竟主動提出可以演唱韓文版〈如果可以〉的可能性，讓公司驚喜直問「確定嗎」？韋禮安笑回「認真可以」；因他之前曾和韓國歌手Roy Kim同台合唱，且日前和韓籍Youtbuer合作時，曾跟著學唱幾句韓文發音的〈如果可以〉，都獲得大力稱讚，搞笑說：「可以來嘗試當『歐巴』的感覺。」

然而當他接到正式以韓文發音的〈如果可以〉才驚覺「歐巴」不好當，韓文發音要非常困難，陷入了「正音地獄」中，錄音當天奮戰6個多小時才從地獄中掙脫出來，表示：「這可以算是我一天錄一首歌耗時最久的，是出道以來難度絕對有排前三名的歌。」不過他的演唱讓精通中文的韓籍製作人金東炫讚美韋禮安的發音「像是『ABK（在美出生韓國人）』的男團成員」，讓韋禮安得意不已，但忍不住笑說：「是『難』團啦。」

當初決定製作〈如果可以〉韓文版，韋禮安在完全不懂韓文的狀況下，為了發音準確，特別請到曾製作過韓國女團Apink、Red Velvet，以及A-Lin、容祖兒、王心凌等歌手專輯的韓籍製作人Oliver Kim金東炫擔任配唱製作人，在錄音室為韋禮安正音。而韋禮安在錄音一周前，才收到錄好的韓文版音檔和英文拼音的歌詞筆記，他不斷反覆練習，只是因為對英文拼音不熟悉，最後他全改成自己版本的歌詞筆記，出現「滿牙u禮」「雞哈那」「擁吻蛤家」「烏so抖」等讓人霧煞煞的神秘文字，加上韓文中有許多介於R和L之間的發音，讓他練唱時就吃足苦頭，一度自問：「為什麼說要挑戰韓文版！」

錄音一向精準的韋禮安，當天從下午一路錄到深夜，他回想起上次正式演唱韓文是和韓國歌手Roy Kim同台合唱，「是我輕忽了，還以為可以看小抄、不用背歌詞，應該不會太難，但忘了上次有將近一個月時間準備，這次只有一周，太瘋狂了！」他形容如果唱〈如果可以〉中文版本是騎單輪車的難度，用韓文唱，就是「蒙著眼，騎單輪車還要雜耍三顆球」的超高難度！不過韋禮安語言天賦過人，獲得製作人金東炫的讚美：「是我聽過外國人唱韓文中，最好聽、最準的！第一段副歌發音真的很好，很像從國外回來的男團成員唱的。」配合韓文版〈如果可以〉同步在韓國上架，他抽空接受韓國電台IFM Radio Gaga Radio的訪問，並首次自彈自唱韓文版〈如果可以〉，被問難道是要接韓國商演了嗎？他搞笑說：「可以，韓國烤肉我來了！」