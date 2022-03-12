盧廣仲12日舉辦新專輯《勵志論》簽唱會。他去年為新作勤運動，秀出6塊腹肌好身材，表示健身期間都有用手機記錄下肚子、手臂的肌肉狀態變化，但從未公開曝光，他笑說會擔心被誤認為很自戀，會擔心裸照外流？他笑說沒有拍裸照，不用擔心。

盧廣仲預告今年有拍攝戲劇的工作，「當了好幾年歌手，會做一些其他的事情」，但日前發生劇組攝影師跌落溪谷意外，他直言拍攝完成作品固然重要，但人的安全平安才是最重要。

他之前曾被拍到與《木曜4超玩》的主持人泱泱傳出緋聞，2人僅認是好友，將適逢白色情人節，有何計畫？他略顯尷尬說：「情人節就聽自己的新專輯，最近還是有在寫新歌，因為創作的計畫有時候會消失，還是要訓練專業技能。」自認個性屬於浪漫？他語帶保留：「自己可能浪漫，但我不確定。」

盧廣仲適逢出道第14年，成為最年輕的三金得主，不過他當年推出首張專輯就奪下金曲新人好成績，但從此之後幾乎跟金曲無緣，直到近年才又獲得肯定，對於長達8年金曲空窗，讓他一度都懷疑自己是否不會寫歌，甚至覺得他寫的歌很廢，直到後來轉念開始嘗試其它興趣培養，「從出道到現在，累積各種傷痛經驗，不管是言語攻擊或負面評論，習得一身包紮療傷心法。」