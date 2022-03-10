60歲金曲歌王「哈林」庾澄慶近年來雖沒什麼新作品，但多在音樂節目擔任導師，加上會透過社群和粉絲分享近況，一舉一動仍受到關注，近日他曬出搭高鐵的照片，但因為選擇自由座，所以沒位置時只能站著，而他也親民和其他民眾站在車廂外，不過身後的人都在滑手機，似乎沒注意到身邊有一位大明星。

哈林9日發文透露自己搭乘了高鐵，寫下：「自由座就是大家很自由的擠在一起」，原來雖然吸金力十足的他，沒有選擇商務車廂乘坐，而是買自由座，而他當時穿著黑色外套、臉上戴著橘藍色塊的口罩，髮型沒特別造型，看起來相當低調。

而他後方的乘客不是滑手機就是直視前方，似乎沒發現身邊站著的就是哈林，網友見狀都紛紛留言「哈林哥好親民」」、「居然沒人認出巨星」、「羨慕後面的人」，還有網友笑稱好像NONO，釣出PO出類似表情親回應「我的表情有這樣嗎⋯⋯」。

哈林縱橫演藝圈近40年，曾奪下金曲獎最佳男歌手，更以《超級星期天》獲得兩屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，在主持和歌唱領域都相當有成就。