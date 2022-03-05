由台灣好基金會鐵花村音樂聚落舉辦的「第3屆金曲培訓班」，學員們5日在鐵花村發表自創曲。（蔡旻妤攝）

由台灣好基金會鐵花村音樂聚落舉辦的「第3屆金曲培訓班」，學員們5日在鐵花村發表自創曲，其中，平均年齡14歲的「得拉樂團」演出令人驚豔，歌詞曲風融合部落元素，為現場青春氣息。台東縣長饒慶鈴希望能創造台東獨有的音樂文化，打造「金曲之都」。

由台東最年輕樂團「得拉樂團」上場打頭陣，年紀最輕的是13歲，最大的是16歲，平均年齡僅14.5歲，團員說，「完成我們人生第1首自創歌曲，感覺很棒！」也希望有朝一日能像昊恩老師、陳建年老師等，在流行音樂發光發熱。而接續演出的是以阿美族語創作的母子3人，母親為昔日奧運跆拳培訓選手；其次演出的為辣妹組合，相當吸睛。

饒慶鈴讚嘆，學員中年紀最小的只有國中1年級僅13歲，最大的則已年逾半百，在昊恩老師及專業師資培訓下，做出自己人生的第1首歌，實在不簡單！而這群來自台東各地的喜愛音樂朋友，有全職母親、租車行老闆，以及台東縣內國高中學生，共同的興趣是對流行音樂有著無可救藥的熱愛。

鐵花村音樂聚落總幹事汪智博表示，這次培訓班去年11月開始，30名學員完成超過100小時專業流行音樂課程，包括詞曲創作、編曲、合聲、錄音、舞台展演等，至少完成1首自創曲，經由專業師資從中挑選出12首原創歌曲完成編曲及錄製作業和發表。

汪智博進一步指出，除了「金曲培訓班」外，鐵花村音樂聚落去年有20場的演出，演出者包括知名樂團、金曲獎得主和入選者；另外也到南迴、南迴等偏鄉部落巡迴演出，讓音樂進入偏鄉。

文化處長顏志光表示，課程中結合學習、展演並完成合輯製作，提供台東喜愛音樂的朋友完整學習機會，更希望能從中挖掘出更具音樂天分及特質人才，「這是1件用心在地方扎根的計畫，我們樂見未來能從中尋得能代表台東流行音樂展演的新星」。