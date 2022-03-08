立委劉櫂豪舉辦攝影比賽，今天公布得獎名單及作品（莊哲權攝）

立委劉櫂豪辦理「振興玩台東，拍照拿獎金」活動，今天公布得獎名單，並邀請得獎者上台領獎，也公開36件得獎作品，讓大家一起隨著拍攝者體驗台東之美；劉櫂豪更規畫將此次的優良作品展示於台北火車站以及台東車站，供各地的旅客欣賞台東各地的美景，吸引大家來台東遊玩。

劉櫂豪推出「振興玩台東，拍照拿獎金」活動，期能配合中央政策，加碼刺激台東經濟，讓觀光餐旅等行業，能儘速復甦。

活動期間隊收到許多民眾的參賽作品，因此特別邀請5位重量級評審，包括台東縣攝影學會前理事長徐明正、台東縣攝影學會前理事長黃士峰、東海岸攝影學會前理事長張進義、攝影藝術家林育良、雅比斯國際創意公司攝影長彭柏璋等進行評審。。

這次攝影比賽分為台東組及外縣市組各決出前3名、優選3名及佳作十名，共36位得獎者。台東組得獎名單為：第1名／南順成；第2名／王文慶；第3名／李登財；優選1／鄭翔木；優選2／黃思婷／；優選3／侯協呈；優選4／邱明忠；優選5／曾詩祐。

劉櫂豪強調，透過這個活動最主要希望讓更多人了解台東的美好，也希望每個來台東遊玩的旅客，可以留下令人印象深刻的足跡，或是值得回味的動人時刻。

其中，台東縣第1名南順成是南王部落耆老，拍攝出南王部落的祭典跟文化，令人印象深刻，期待大家持續發揮創意，來台東遊玩，記得要記錄下美好的時刻。