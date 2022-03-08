余育憲榮獲2021桃園鐵玫瑰熱音賞校園組第3名優勝獎，目前正在準備上架單曲。（桃園市政府藝文設施管理中心提供／陳夢茹桃園傳真）

2022桃園鐵玫瑰熱音賞祭出總獎金高達150萬元，為入選團隊打造完整系統化培訓課程，8日起徵件至5月12日止。年僅22歲的余育憲從小就喜歡在辦桌場合高唱卡拉OK，大學4年級那年投件參與鐵玫瑰獲得校園組優勝獎，他直呼「這是目前看到對新人最優渥的賽制！」。

「桃園鐵玫瑰」自2012年起辦理至今邁入第10屆，總獎金高達150萬元，邀請2大專業音樂品牌「SONY MUSIC索尼音樂」、「TMC台灣音協」，替入選團隊設計全系列專業培訓課程，各組前3名能由金獎團隊打造單曲，並由索尼音樂製作得獎合輯並全球數位發行。

桃園市長鄭文燦表示，鐵玫瑰音樂節熱音賞已成為音樂新秀嶄露頭角的舞台，徵件活動自8日起跑至5月12日，曲風沒有任何框架與限制，比賽會透過複賽跟決選共2階段選拔，複賽過關能獲專業音樂老師一系列培訓課程；決賽過關的各組前3名則由索尼音樂負責打造單曲上架。

年僅22歲剛畢業的余育憲，從小熱愛在辦桌場合唱卡拉OK，大學期間開始接觸吉他並參加社團。余育憲表示，當時一直在觀望大型比賽希望能一展身手，臉書演算法剛好跳出鐵玫瑰音樂節熱音賞，他以藝名「余育憲哥」投件參賽，榮獲2021桃園鐵玫瑰熱音賞第3名優勝獎，目前正在準備上架單曲。

余育憲說，很少看到舞台資源這麼多，入複賽就能有專業老師1對1訓練，老師向他建議人聲可以再調整，讓自己的中高頻更為突出，對他來說受益良多。另外還能到陽光劇場這種大舞台表演，對新秀來說是非常優渥的資源，至於未來發展他則笑說要等當完兵再規畫。

鄭文燦補充，桃園市內有不少歌唱型音樂大賽，包含客家流行音樂節、原住民國際音樂節、桃漾天籟市民歌唱大賽、合唱音樂節、鐵玫瑰音樂節，讓民眾能有多元舞台表現自我，這次的鐵玫瑰音樂節則是希望能給年輕人、新音樂人更大的舞台。