藝術家高媛所拍攝的新作品─《余响1871八瑤灣》。（嘉義國際藝術紀錄影展提供)

2022嘉義國際藝術紀錄影展3月11日晚間在微涼舒適的氣溫下，熱鬧揭開序幕， 此次主題是《此刻定未來No Time for Less》，共有多達53部長短片參展。嘉義市長黃敏惠開幕致詞時表示，在這剛剛好的天氣（微涼舒適），剛剛好的影展（影展規模），相信更能激盪出更多火花，讓不同世代都能打破框架，並與世界接軌，創造更精彩的交流對話。開幕當晚共有瑞士 Reto Renggli、巴西Miguel Magalhães 、盧森堡 Tania Berchem 、比利時 Geoffrey Eekhout等多位駐台代表出席。巴西駐台代表Miguel Magalhães表示，他很喜歡這次影展主題《此刻定未來》，人們可以透過影片看出過去有哪些弱點及缺陷，好讓有著更美好的未來。

藝術總監黃明川表示，嘉義國際藝術紀錄影展始終維持新鮮的向度，既有前瞻性又有深刻內容，關注許多被忽略卻重要的議題，為未來找到無限可能。「我們不能去複製其他大都會的紀錄片影展，我們沒有時間去想他們想要做什麼，我們光是要讓這個影展有一個能夠涵蓋他們所忽略的、無比重要的人生的領域、文化的領域、藝術的所有，必須用這樣的一個態度去看傳統紀錄片以外的所有紀錄的可能。」

開幕片放映傅達文David Frazier導演作品《緣起緣滅-台灣80年代搖滾的失落歷史》，片中講述1980年代台灣戒嚴時期，外交合唱團的搖滾歷史，此片揭開台灣搖滾史上被遺忘的一頁。外交合唱團是1980年代由一群外國人所組成的搖滾樂團，意外成為華語流行樂團第一批在台發行國語唱片的外國人。透過影片，所積累出的過去與現在，讓未來有著更多的無限可能。嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市是台灣民主聖地，原本就擁有豐富的人文底蘊，透過黃明川導演的努力與堅持，藉由每屆的國際藝術影展不斷的積累能量，激盪出不同火花及文化底蘊。

開幕後的第一天共放映了《一張紙》、《刺客》、《余响-1871八瑤灣》、《三繪一聲》、《莫達》、《一舞念任杭》等8部片子，也舉辦一場《台灣的故事怎麼拍？-城市遊牧影展與20年的紀錄片觀察》講座，難得的是影展藝術總監黃明川用心將「身體」為主體的六部影片，一氣呵成的在第一天下午以《激膚熱觸》主題放映，「這幾年常看到許多人身上刺青，年輕人穿著喜愛在衣服上哪裡挖出一個洞，於是我就開始尋找有哪些導演或藝術家是以『身體』為表現題材的」。影片導演們表現著刺青、油彩繪畫、行為藝術、舞蹈等在身體上的痕跡，描繪出另一個自己。藝術家高媛所拍攝的新作品─《余响1871八瑤灣》，以劇場電影的形式呈現，是高媛多年從事觀念攝影藝術的更進一步，「這比在畫廊辦展還令人興奮！拍一部與許多優秀的創作者共同努力去追溯一段顯為人知的歷史的電影，並且看到它在嘉義國際藝術紀錄影展播放，感覺很開心也很震憾。」導演高媛以大螢幕為舞台，並以她善長的影像技術為基底，用唯美的視角，拍出過去歷史的傷痛，期許能帶給觀者更豐富的視覺形式和心靈享受，去進行一場歷史的溯源。

《三繪一身》藝術家黃廷瑞以繪畫手法，在女主角身體上進行繪畫創作。（嘉義國際藝術紀錄影展提供）

《莫達》影片中不同模特兒的樣貌搭配著不同的音樂，法比奧達夢達（右）手持繩索，開始綑綁模特兒，最後再插上花朵於頭上，拿起相機開始拍攝他的繩縛作品。（嘉義國際藝術紀錄影展提供)

《三繪一身》藝術家黃廷瑞以繪畫手法，在三位男女主角身體上進行繪畫創作，影片以紀實的手法傳達出黃廷瑞內心的投射，「透過身體彩繪，我感受到彼此靈魂的生命力與呼吸。」

《莫達》影片中不同模特兒的樣貌搭配著不同的音樂，從頭到尾法比奧達夢達手持繩索，開始綑綁模特兒，最後再插上花朵於頭上，拿起相機開始拍攝他的繩縛作品，他自敘著無法定義自己是藝術家還是攝影家，從社會不太能接受他的工作，到最後很多人想要讓他繩縛創作，於是他產生的信心，找到人類潛在許多可能性，「人類真是不可思議」法比奧達夢達說著這段話結束了影片。

《一舞念任杭》片尾以任杭說的話「我希望那是憂鬱症，我更怕那是一種未知的東西」呼應他的一生，任航因憂鬱症最終結束自己的生命，但他留下許多作品，讓後人一再的省思「如果生活是一個無底深淵，當我跳下去，無盡的下墜，也是一種飛行。」大陸攝影師及詩人任航2017年2月24日晚上離世，身後留下眾多大膽、無禁忌的攝影作品。他最為人熟知的，便是經常在其作品裏展示朋友們裸露的肢體並以不尋常編導方式安置被攝者。任航他對日本攝影家荒木經惟(Nobuyoshi Araki)作品也很感興趣，也可以在他作品裡看到受法國攝影家蓋・伯丁（Guy Bourdin）的影響。

《一舞念任杭》片中導演及舞者努力的重新詮釋，找回任杭許多無限想像力與創造力，也試圖還原任杭透過拍照與憂鬱症搏鬥的真實反應。

2022嘉義國際藝術紀錄影展《此刻定未來》精選出的53部片中，都提醒著我們的過去與現在，將定義著我們的未來，未來雖然無法預知，但我們可以試著感變自己，讓未來變得更好。有鑒於台灣攝影發展的熱絡，嘉義國際紀錄影展藝術總監黃明川特地企畫並邀請由馬立群執導的《攝影台灣》於影展放映，《攝影台灣》日前於國家攝影文化中心首映，這次藝術紀錄影展將以「自身像」為主題，從中選出吳政璋、邱國峻、洪政任、陳伯義四位影片內容，於20日再度發表。

影展最後一週將以《藝術家拍片為哪樁》為題的論壇，邀請前高雄市立美術館館長謝佩霓，與藝術家姚瑞中、廖祈羽、林羿綺共同與談，談談藝術家透過當今的作品，將如何定義我們的未來。