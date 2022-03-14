屏東縣政府與明華園總團合作，將於屏東市千禧公園演出六堆經典戰役《步月火燒》。（林和生攝）

以1895年屏東抗日重要戰役為歷史背景，屏東縣政府邀請明華園總團耗時2年製作，演繹在客庄發生史詩級壯烈故事，26日將在屏東市千禧公園重磅登場；明華園當家小生孫翠鳳直言，要帶領觀眾回到300年前，再一次感受先民愛土衛民，同心抵抗外力侵略的硬頸精神。

屏東縣長潘孟安說，屏東多元族群融合，像是台灣縮影，一座城市偉大，不是有著高樓大廈，而是對於文化保留的堅持，這塊土地不會拒絕任何一顆種子，這齣經典大劇將打造屬於國境之南的故事，還原當時先民勇敢抵禦敵人來犯，保家衛國決心。

長期投入客家研究的屏東大學教務長施百俊，以1895年六堆客家義勇軍奮勇抵抗日軍的首場戰役發生地點「步月樓」，及最後一戰「火燒庄」為題材，著作《步月火燒》繪本，他說，這是台灣首次融合客家、閩南及原民等族群，一同抗日的經典故事。

由明華園全新策畫演出故事內容，透過音樂、舞蹈、戲劇等跨越語言、族群的表演藝術，不單以「歌仔戲」或「客家戲」等方式呈現，而是以跨界音樂劇，將屏東生根不同族群的豐富藝術樣貌，完整呈現。

孫翠鳳說，潘孟安三顧茅廬找來明華園總團長陳勝福商討戲劇演出，既然承諾接演，將以最盛大規格，出動阿妹演唱會舞台廠商，並收集3萬株芒草，企圖還原歷史場景，且全劇串聯客家話、閩南語、排灣族語、日語等，還原當代歷史氛圍，將帶給觀眾全新視覺及聽覺饗宴。

《步月‧火燒》演出當晚，千禧公園擺設2萬2000個座位，邀請萬人同賞，潘孟安期待，在戲劇氛圍營造下，將帶領觀眾回到300年前，感受六堆先民協力同心抗日的動人情懷。