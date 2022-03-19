女星羅巧倫在本土劇《黃金歲月》飾演小三「黃雪琴」，不僅狠搶閨密老公，還疑似懷上男友小孩，精湛演技讓觀眾恨得牙癢癢，未料竟收到入戲太深的網友私訊要「取她性命」，嚇到趕緊前往警局報警備案。

羅巧倫日前在臉書公布網友私訊，只見對方痛罵：「妳知道嗎妳很討厭，大家很討厭妳不喜歡妳，我也很討厭妳，真的太離譜了，小三就是小三啊」，眼見網友無法分辨是非，讓她公布對話紀錄並強調「我原諒妳的無知」，原以為事件告一段落，沒想到又收到一則恐嚇訊息，內容寫道「要取她的性命」，因此決定前往報警，接著提醒所有人「看戲之餘不要讓劇情影響了思緒」。

對於她遭遇到的狀況，讓許多粉絲擔憂不已，紛紛留言：「有些人就是喜歡網路霸凌，報警是對的！ 好好保護自己，注意安全」、「一定要保護好自己，去哪兒都不要自己一個人，現今社會有些人真的病了」、「觀眾也是太入戲了，沒有分辨的能力了」、「太可怕了，安全重要，一定要讓那種人繩之於法，太可惡了」。

羅巧倫暌違近3年再次回歸8點檔，她表示之前動了子宮內膜異位手術，每隔一段時間就要回診，由於現階段需要吃藥及打針，也被醫生交代要多坐多躺，因此劇組及公司在拍戲現場準備躺椅，讓她空檔時能夠多休息，眼見大家如此暖心，讓她直呼很感動。