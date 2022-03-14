《黃金歲月》兩對CP都親了。（民視提供）

蘇晏霈跟傅子純在莊園拍攝浪漫戲。（民視提供）

民視8點檔《黃金歲月》14日迎接白色情人節，帶給觀眾滿滿的甜膩幸福感，劇中深受觀眾喜愛「豪婷CP」傅子純、蘇晏霈與「邦如CP」黃文星、張家瑋將在劇中獻出甜甜之吻，演員群提醒觀眾要戴墨鏡，免得被閃光彈閃爆眼球。

劇中近期鬧彆扭的「豪婷CP」傅子純跟蘇晏霈，被同事羅子惟安排到宜蘭赫蒂法莊園體驗愛情鎖，希望兩人趕快重修舊好。蘇晏霈表示這一場戲傅子純事前做足準備，因為上次拍攝兩人在街頭擁吻，因為從早拍到晚，他的鬍渣讓她嘴巴周遭都發炎，這一次傅子純還自備電動刮鬍刀，劇組也怕傅子純忘記帶，還多帶備用的拋棄式刮鬍刀，等到日戲拍完後，最後在拍吻戲前，導演還提醒「就是現在！可以刮鬍子了」；蘇晏霈事後說真的感覺差好多喔，「這一次的吻戲舒服多了」。

兩人到宜蘭外景拍攝浪漫戲，蘇晏霈說真的很像外出郊遊，而且莊園內綠油油的草皮跟花香氣，好像在度假一樣。傅子純則笑說以前拍吻戲還沒遇過會把對方刮傷的問題，這一次也算是學到了，現在就算沒有拍吻戲，也會把刮鬍刀放隨身包，以備不時之需。

張家瑋跟黃文星劇中則被笑稱「勝女直球對決木魚」，因為劇中張家瑋對黃文星多次告白也被多次發好人卡，不少觀眾讚「張家瑋是新時代女性，勇敢追愛」，而黃文星今晚劇情被張家瑋在街頭營救，導致她受傷送醫，兩人將在病床前發生定情之吻。這一場吻戲浪漫直逼「豪婷CP」，黃文星表示這是第二部戲跟張家瑋有吻戲，兩人很有默契，一次就完成，只是前面他要公主抱對方跑百米，然後又自責淚崩，讓他不好意思地說「讓張家瑋碰到鼻水跟淚水」，張家瑋則大方表示：「為了戲好，我沒問題的！」