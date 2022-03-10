苗真(右一)在王燦生日宴會上揭發丈夫跟關密的不倫戀。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》昨晚播出收視大開紅盤，劇中苗真上演大老婆逆襲，生日現場棒打偷情男女王燦跟羅巧倫，反派的吳皓昇被惡懲，蘇晏霈跟傅子純則上演浪漫求婚記，街頭激吻大放閃光，有報應、有撒糖讓觀眾看得過癮。王燦聽到高收視相當開心，直呼太值得，不過他苦笑說「原以為報應到此會告一段落，沒想到後續還有更驚人之舉。」

民視董事長王明玉、總經理廖季方、執行副總許念台、資深副總楊淑津特別進棚探班，慰勞辛苦的工作人員，製作人黃錦鳳、鄭文騰也特別帶黃金餅送辛苦的劇組團隊，「謝謝演員群鍍金成功，奪下金光閃耀的勝利。」演員群樂收黃金餅慶功，喊話如果破7要高家人一起穿比基尼，Gino則說要派出大家喜愛的莉莉跟宇軒來穿比基尼獻寶，自己跟羅巧倫再一起加碼送激拌麵100包給觀眾。

羅巧倫說尤其演出演這麼久，第一次嘗試騎馬打仗還有天女散花，真的演得很過癮，這一次被打還很開心！演活大老婆逆襲的苗真表示看了播出很感動，知道每一次表現機會只有一次，所以演出都是盡心盡力，因為不能辜負團隊的努力，很開心這一次做到了。她透露昨晚播出剛好是要拿氣球炸對方，但自己很怕氣球，所以這一場戲讓她跟王燦兩人都抖到不行，唯一克服的就是聽到工作人員喊「拍攝倒數5、4、3」，兩人就立刻冷靜投入在劇情中，她說拍完兩人互相安慰說「很開心都做到了」。

Gino表示，昨晚播出讓他很痛苦，因為看到傅子純跟蘇晏霈在面前一直親，親了大約3分多鐘，看了都臉紅心跳。被問到劇情接下來發展，Gino表示好像有影帝會加入，希望可以跟羅巧倫跟苗真有對手戲，請觀眾要拭目以待。