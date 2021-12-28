李之勤（左）苦情回歸《黃金歲月》。（民視提供）

李之勤日前回歸民視八點檔《黃金歲月》拍攝行列，她表示從加入開拍就知道角色「陳秋萍」會有爆炸性回歸，就連拍攝到現在100多集當中，還是有許多忠實粉絲湧入私訊，要她趕快回來幫助她的女兒，讓她又驚又喜，原來從第一集出場後觀眾還記得這個伏筆。

以前常飾演貴婦名媛的李之勤表示。這一次回歸，完全挑戰沒有嘗試過的角色，不再是華麗登場，角色「陳秋萍」反而從社會最底層出發，是一位非常勞心又樸實的媽媽，自己也很期待後續的發展。她笑說真的有莫非定律，她才想說歲末要來大整理，前一周實行斷捨離，清出好幾箱衣服，沒想到角色大轉變，需要比較樸實的衣服，幸好她平常就喜歡簡單打扮，還是很快就把角色所需的衣服備齊。

李之勤透露這幾天剛好氣溫驟降，劇情安排她去加油站當洗車員工，她原本很怕冷還多穿好幾件發熱衣，沒想到在現場看到加油站員工們在低溫中還保持微笑服務顧客，讓她直呼：「真的太辛苦，太敬業了。」劇中即將跟女兒采苓（葉家妤飾演）重逢，她說在心中已經有過好多種相遇方式，沒想到編劇給了更棒的重逢方式，已經準備好要哭成淚人兒了，請觀眾好好拭目以待。