剛剛誇稱取得公投完勝的民進黨，慶功宴還未結束，就露出猙獰面目，扼殺民主毫不手軟。中央政府總預算案和《地方制度法》逕付二讀，遭受強烈抨擊後勉強回復常規程序，但主導其事的柯建銘總召居然公開指控反對者「師心自用」。究竟是誰基於私利而這樣踐踏民主？

台灣民主得來不易，民進黨是貢獻者也是受益者。這套制度及其精神的精髓在於權力制衡，這對全面執政的民進黨當然有所約制，但它本於憲法凌駕於執政黨之上，因此民主實行與否以及如何實行，有其高於「人設」的超然性，斷非出自執政者的恩賜。

台灣實行民主政治卓然有成，各級政府首長定期改選，民主政治不可或缺要件多已具備，在投票權之外，還有罷免權、公投體現創制權與複決權。其中缺陷當然也不少，尤以政黨惡鬥、社會撕裂、效能低落、煽惑民心、網軍橫行為然。這些弊病在民進黨全面執政近6年來變本加厲，公投之後執政者濫權惡行更為嚴重，執政者一副「只要我高興，沒有什麼不可以」嘴臉。

民主在台灣倒退了，香港更加明顯。台灣四大公投次日，香港迎來了國安法施行及選制「完善」之後的第一次立法會選舉。回歸後的前20年，香港民主道路向西走，步履蹣跚，最後撞牆。之後，民主道路掉頭向東行，實行中共主導下的「愛國者治港」民主。選委會扮演關鍵性角色，除了選特首之外，還選出立法會中的選委會界別40名議員，更具提名立法會議員候選人大權。從選委會選舉到立法會選舉，全由建制派、親中派和「黨的人」包攬，不僅民主派出局，港產工商權貴影響力與份額也削弱；所謂「五光十色」芳蹤渺然，「清一色」則赫然亮現。多數港人對於這個在半個場地比拚的選舉興趣缺缺，投票率區區3成，而且多是特定立場的選民參與。

民主究竟為何物？中共領導人、宣傳機器近期大唱民主之歌，歌聲嘹亮，但在「西方民主」信奉者聽起來，「全過程民主」的調子卻荒腔走板。所謂「過程民主與成果民主」統一、「程序民主與實質民主」統一、「直接民主跟間接民主」統一，而且「人民的選舉權和被選舉權得到充分保障」，把「西方民主」信奉者搞得一頭霧水。

民主樣貌各國不一，但構成要件與實質運作內涵還有其不可或缺的標準，非可全憑主觀認定民主與否。說「全過程民主」優於西方民主，是人類政治制度史上的偉大發明，如果只求強化內部的「制度自信」，倒也罷了，如果想對外爭奪話語權，那就要看世人信不信這套說詞。如果台灣施行的候選人投票、罷免以及公民投票制度全都付之闕如；香港立法會候選人先要官方主導的選委會進行資格審查通過，當選後行使職權若有逾越，隨時可能被取消議員資格。那麼，世人如何評價「全過程民主」，不問可知，但這不是話語權誰屬問題，而是民主真偽的辨識問題。

民主所依循的理念顛撲不破，人民擁有自由權利、法治約束權力、選舉代議制、權力分立、言論自由、司法獨立、結社自由等制度性基礎缺一不可。尚未臻於此境的國家與地區，實應將其奉為圭臬，不必否定其價值並另搞一套；至於民主制度已大體完備的國度，執政者則應善加珍惜，確切遵行，而不應將公共財轉變為私產，師心自用，取奪任憑己意。