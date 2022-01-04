展望2022年中國對外國際關係，北京清華大學社會學系教授孫立平表示，2022年的國際局勢有些重要趨勢正在發生，包括從美國舉行民主峰會可見「價值觀對立日益凸顯」，其次諸如德國等國，在涉華問題的表態往往更勝政府層面，「民間推動政府在涉華問題的轉向」上，也不能忽視。最後，孫立平以立陶宛與台灣交好，歐洲各國對立陶宛的力挺為例，強調各國正以「法不責眾」的做法，挑戰北京底線。

孫立平指出，去年底美國發起的民主峰會，有點成了「烽會」。特別是在重構聯盟上。中國前駐美國大使崔天凱在「2021年國際形勢與中國外交研討會」上的一個說法：美國不會接受一個社會制度、意識形態、文化傳統，乃至種族，都很不相同的大國（中國）崛起。崔大使提到的幾個因素沒有一個是經濟。

孫立平認為，至少從上個世紀90年代開始，我們開始生活在一個以經濟為中心的世界裡，我們都假定經濟是最重要的，是決定著其他東西的。但從歷史的長河來看，過去不乏炮火紛飛的年代，不乏宗教狂熱的時期，甚至也有過意識形態尖銳對峙的階段。以經濟為軸，只不過是歷史的一些片段。「誰能夠保障世界不會進入一個以價值觀為主軸的時期？」

而在民間推動官方上，孫立平稱，很多專家談及中德關係就強調兩點，一、由於過往梅克爾的態度，中德關係相對友好；二、德國對中國市場的依賴，尤其是汽車產業，但這些說法都忽視「深層結構」的作用。再以日本為例，論汽車對中國市場依賴性，日本不比德國小。但之前幾項民意調查都表明，90％的日本民眾對中國抱負面看法。「我想問的是，在日本未來的走向中，這兩個因素哪個會起更重要的作用？」

孫立平直言，就深層結構而言，尤其值得注意的是在一些涉華問題上一些國家議會和議員的動作。我們可以看到，在一些涉華的問題上，一些國家的議會往往比政府更激進，更一致。在一些國家涉華議案的表決上，往往都是高票甚至全票通過。

此外，孫立平說，立陶宛與台灣走得越來越近，甚至置中國政府多次警告和制裁措施於不顧。眾所周知，台灣問題是中國政府不容觸犯的底線。一些國家動作連連，甚至歐洲哪怕是一些與中國比較友好的國家，也不同程度地對立陶宛表達支持，這是不是在嘗試形成一種「法不責眾」的局面？