美國聯準會(Fed)上周三公布12月FOMC會議紀要，隨著通膨上升超乎Fed官員預期、美國失業率也來到3.9%水準，這份資料內容揭露最快今年3月就會開始升息，並且在升息之後就啟動縮表是相當合適的，引發高成長資產劇烈震盪。對此，經濟學家們再度提出警告，認為Fed政策進度嚴重落後通膨曲線，這將成為資產泡沫崩解的開始。

綜合外媒報導，美國經濟協會(American Economic Association)今年的年度會議，來自民主共和兩黨的經濟學家都認為，目前仍被疫情所困住的經濟體當中，Fed在遏止美國通膨急遽引爆的狀況處於落後情勢。

包括美國前財政部長Lawrence Summers、前白宮首席經濟學家Jason Furman等民主黨人，以及貨幣經濟學家John Taylo、經濟顧問委員會前主席Glenn Hubbard等在共和黨執政時期擔任官員的專家都對Fed政策相當擔憂。儘管美國經濟學家一早就對Fed緊縮貨幣政策提出支持論點，並認為今年物價壓力將有所緩解，但對於通膨走勢是否會與Fed所預期的減速相符，仍抱持懷疑態度，認為通膨率將持續遠高於長期平均通膨目標2%的表現。

曾任美國前總統柯林頓（Bill Clinton）的白宮首席經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz就呼籲Fed小心謹慎，因為升息不能解決供應鏈瓶頸所導致的全球短缺問題，此外，目前勞動力參與率仍低於目標水準，認為所有的貨幣緊縮政策都必須等待實際狀況再來調整。

Fed主席鮑爾本周二將就美國總統拜登提名他連任一事出席美國參議院銀行委員會的聽證會，屆時鮑爾的言論將透露對於貨幣政策的執行面，如何有效降溫通膨的方法。報導認為，由於鮑爾強調Fed應該協助市場恢復到最大限度的就業率，獲得民主黨支持他連任Fed主席職位。

本周三將公布的美國12月消費者物價指數(CPI)將年增7%，繼11月的6.8%繼續上揚，也創下1982年以來最大同期增幅。哈佛大學教授傑森弗曼表示，預計今年通膨仍將處於高位，核心CPI的平均預測為3.2%，高於FOMC在12月會議上預測的2.7%平均值。

從這場經濟年會來看，多位經濟學家也聚焦在供應鏈瓶頸問題，以及勞動力市場緊繃，所導致的人力成本增加帶動的物價上升，甚至在房租上揚、工資上漲的情況下，Fed想要讓經濟軟著陸，今年升息3碼的次數是否不夠。