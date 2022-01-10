2021年夏天左右，當中國大陸嚴格管理當地科技業者時，引起全球一片譁然，認為中國大陸科技業的氣數已差不多了。但事實卻相反，2021年的創投業者反而逆勢加碼，一共砸了1306億美元投資中國大陸新創公司，不僅比2020年的867億美金要多出50%，同時，這天價金額也寫下歷史新高紀錄。

半年前，因中國大陸出手整頓科技業，全球投資資金大筆從當地科技巨擘流出，股價也受到瘋狂賣壓跌到不能再低，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動以及滴出出行等都是受害者。

之後，這股嚴管風吹到中國大陸補教業，昔日如同金雞母一樣的產業，也被迫轉型像一種非營利單位。

不過，這些全球創投基金，並沒有對中國大陸整體投資環境失去信心，相反地，大筆國際資金反而從網路相關，轉進半導體、機器人以及部分企業軟體等。以中國大陸的生物科技為例，2021年就吸引141億美元全球創投基金，足足是2016年的10倍。

其實在某些特定基礎技術上，中國大陸的研製能力已超越美國。根據英國數據資料業者Preqin統計，2021年，中國大陸的晶片、IC設計，以及其它半導體相關新創公司，已拿到88億美元的創投資金，是美國相同投資項目近7倍之多。

新冠疫情下，半導體商品到處缺貨，使得中國大陸的晶片產業頓時火紅。還有，當地政府曾痛批，電玩遊戲以及網路視頻對社會有不良的示範功能，故這些基礎科技研發業者可以拿到中央更多的資源補助。

不過，美國矽谷還是全球創投業者的最愛。同樣在2021年，矽谷一共有近3000億美元創投資金湧入，也是中國大陸的兩倍以上。