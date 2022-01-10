雙林選戰民進黨獲勝，這是繼四項公投之後，民進黨再一次全勝。失敗者沒有檢討勝利者的權利，更要接受選民的集體選擇。但也不能擴張解釋，認為民進黨年底與2024大選必勝，更不表示民進黨在台灣安全問題上也會全勝。

中國不是不醒的睡獅

四項公投與雙林選戰，與政權更替無關，但府、院、黨、側翼媒體與網軍全面動員，把「抗中保台」訴求極大化，其實是ㄧ種「欺敵戰術」。把兩場無關緊要的選舉操作成「民進黨贏等於台灣贏，等於中國輸」，這種推論邏輯和日本前首相安倍晉三所說「台灣有事等於日本有事，就等於美日同盟有事」如出一轍。

事實是否如此呢？就看日前召開的美日外交、國防2＋2會談，在談到「台灣有事」時，日本極盡全力避談這個話題。日本對中國的利益內捲很深，尤其是經濟利益方面。中國希望跟亞洲地區進行經濟融合，而不是使用軍事手段改變東亞現狀，所以大陸積極參與亞太一些新成立的經濟組織，日本歡迎大陸這種融合政策。

WTO功能弱化後，亞洲地區先後出現《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）、《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等區域性經濟整合體，中國的態度非常積極，主導RCEP成立後又表明加入CPTPP的意願，表明中國有意加入高品質的貿易協定，美國卻選擇退出。

美國拜登政府延續川普政府限制自由貿易及自由市場的做法，使得美國停下了融入亞洲的腳步，美國的退縮並不能阻止中國更加融入區域的決心。美國對中國的「遏制政策」，將使美國自絕於亞洲區域融合之外，因為亞洲不會加入對中國遏制的行動。美國若以軍事力量主導對中國政策，最後會自食其果。

不過，在美國兩黨一致反中的氛圍下，從川普到拜登兩任總統，無不希望以強化軍事手段達成遏制中國的目的。而民進黨政府受到美國反中氛圍的影響，極力接受美國的戰略指導，再加上選戰中自創的「抗中保台」策略無往不利，民進黨迷失在抗中的「興奮劑」之中，忘了臥榻旁的中國可不是一隻不醒的睡獅。所以，民進黨選戰的「欺敵戰略」或許有效，但只要睡獅醒了，民進黨還能繼續迷惑台灣人民嗎？

問題是，中國是否真的就是一隻睡獅，海協會副會長孫亞夫日前接受大陸媒體訪問時說，2022年兩岸關係會出現一些新的變化，在今年召開的中共二十大上，將提出「未來5年對台工作的指導思想，做出新的決策部署，也有可能會提出一些新的主張。」他還說，2022年台海形勢基本格局的力量對比，會繼續發生對中國有利的變化。不過，孫亞夫也承認，儘管這些變化對中國有利，但還沒有達到整個改變台海力量對比的狀態，台海形勢的基本格局還不會發生根本的變化。

和統與武統皆是選項

大陸清楚，實力還不到可以隨心所欲解決台灣問題的時刻，不會輕易採取武統之策。但孫亞夫也強調，越往後形勢越複雜，「戰爭的可能性是存在的」，當然「談判的可能性也是存在的」。只是，「和統」談判如果破裂，那還得「武統」。因此，孫亞夫說得很清楚：「不要把和平統一與武力統一割裂開來、對立起來，因為和平統一、武力統一都是我們黨對台方略的兩種考慮、兩種選擇」。

大陸既然把和統和武統當成兩種策略的選擇，就代表中共到今年召開的二十大，即使再有什麼樣圍堵、遏制台獨的新政策推出，也不會放棄和統方針，民進黨若繼續灌輸「抗中保台」的迷幻藥，讓支持者抱持著「台海終須一戰」的心理，深化兩岸民間對立情緒，苦果終將由台灣人民自嘗。

台灣到底該選擇跟亞洲國家一樣，採取對大陸的融合政策，還是跟隨美國的武裝，繼續當美國「遏制中國」的前沿棋子？若是後者，這絕不是一個負責任的政府。在民進黨煽動式壓迫台灣人民不理性選擇「抗中」的策略之下，「抗中」既然達不到實現台獨的目的，民進黨就不該繼續以「欺敵戰略」迷惑人民做出抗中的危險選擇。