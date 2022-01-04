主張反萊豬的醫師蘇偉碩又收到法院傳票。（蘇偉碩提供）

反萊豬公投闖關失利，而主張反萊豬的醫師蘇偉碩又收到法院傳票，他透露，公投後不久就收到高雄地檢署傳票，預計1月5日到雄檢接受檢察官訊問。對此，台北市議員羅智強表示，其實我們每個人都是蘇偉碩，因為若今天掌權者成功的封了蘇偉碩的口，那麼下一個被封口的就是我們每一個人。

蘇偉碩昨（3）日在臉書指出，公投結束後，雄檢二度發出傳票，罪嫌是違反食安法第46條之一，散播關於食品安全的不實訊息，如果罪名成立，最重判三年以下有期徒刑。

對此，羅智強今在臉書表示，四大公投的結果儘管不如人意，但少數服從多數，我們尊重投票結果，這就是民主的真諦，但多數尊重少數，政府也應尊重少數方的意見，收起驕傲，做到自己曾承諾的謙卑。

然而反對萊劑的蘇偉碩醫師，在公投後再次收到傳票，如果案件成立，最重將判3年以下有期徒刑。羅智強提起2013年辭去總統府副秘書長，進入人生的低潮時，有位朋友送他兩句話「人在逆境，抱頭不鼠竄；人在順境，趕盡莫殺絕。」如今他想把這兩句話送給今天的執政者，「何必殺絕蘇偉碩？」

羅智強說，即便反萊豬的票數較少，仍有將近400萬的民意不願吃萊豬，政府應謙卑地將蘇偉碩醫師的意見列為資產，消除人民的疑慮，而不是去追殺蘇偉碩。