顏寬恒宣布補選吞敗 喊話蔡英文：要更加愛護中二鄉親

無黨籍立委林昶佐罷免案未通過，中二選區立委補選由民進黨候選人林靜儀勝出。國民黨台北市議員羅智強之前也到台中替顏寬恒助選，在結果出爐後，他在臉書寫下給顏寬恒的42字真心話，貼文不到一小時的時間，已有1.4萬人按讚。

羅智強在臉書表示，給執政者，勝而莫驕，給在野者，敗而不餒，至於給顏寬恒的話，他則說「你的努力，我們都看到了，寬厚恒心，做你自己，我們繼續努力！『世上沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人』」。

羅智強也喊話，台中加油！台灣加油！制衡，是一條風雨無阻的路，越挫折，越堅強，難過一天、明天起來，我們一起勇敢堅強。此則貼文曝光僅一小時的時間，已有1.6萬人按讚，不少網友留言表示，「唉！無言了」、「這場戰打的太辛苦了，一個動用國家機器全力打壓抹黑在野黨，贏了也不光彩」、「令人悲傷的結果」、「用盡國家機器打你一個、我們的心中你是贏的」，但也有網友認為「主席不用負責嗎？雙輸」。