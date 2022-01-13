針對接連敗選，國民黨主席朱立倫雖道歉，也說責難一肩扛，未來將擴大決策圈。問題是敗選檢討或如何具體負責與共同決策，都沒個影子，難讓人期待國民黨能在這「寶刀已老」的朱主席領導下再起。畢竟從連敗中可發現，朱不懂新時代選戰邏輯與新世代選民投票行為，中二選區竟以傳統組織戰迎戰綠軍的多元網路空戰；同時朱也叫不動地方諸侯，無法整合戰力，還有一個缺乏戰略宏觀部署的根本問題。

但只找問題來進行控制補強已無法解決國民黨現今的「骨牌魔咒」，畢竟民進黨已建構出黨政資源強勢壓陣、媒體助威，結合網路操作的勝選方程式，所以朱立倫得跳出傳統思考框架來看危機，並做出一些逆著原本精算性格的無私之舉，才有反轉的機會。

首先，既已是「弱勢」主席，就別再想走強勢領導。朱當選得票未過半，現今又連敗，只能接受弱勢黨主席的現實，確實建構集體領導平台。這平台勢必得包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕兩位，也得納入深藍領袖韓國瑜、張亞中，以及批判火力強的趙少康，當然也要邀極重視網路行銷、經營青年選票不遺餘力，且補選比朱還要努力的前主席江啟臣。不論他們是否願意參加，朱應該在最短時間拿出誠意建構平台，親自拜訪溝通，說服他們加入。

畢竟朱在選主席時得罪深藍，選舉操作網路聲量也疲弱，年輕人對老Ｋ更望之卻步，國民黨也無力訴求中間選民、此次敗選，文傳會類似「切割、甩鍋」的言論更凸顯朱立倫在中央謀略及論述能力上都不足，未來應藉由平台建構，納入黨內這些實際在地方、媒體第一線，或有能力訴求特定選民的大咖共同來救亡圖存。

其次，朱應該明白宣示不選2024總統大位，和想選的黨內大咖互解心結，才能促進團結。否則想選的黨內大咖最在乎的，就是朱拿下黨主席之後，未來會掌握初選規則讓自己被提名選總統，因此彼此相互懷疑都來不及了，哪可能談團結？ 而朱既然當了主席，在這樣連敗的窘境下，要請人幫忙，又不自己讓步，還抱持自視甚高的態度，誰會買帳？包括接連敗陣的具體負責方式，或許朱就可應宣示在六都選舉時親征台南，一方面帶動士氣，另方面展現負責的態度與破釜沉舟的勇氣，或許還能拉抬南台灣國民黨的低迷選情。

最後，針對年底選舉，藍軍超前部署確實必要，特別是六都，現今雙北、台中人選幾乎無懸念，維穩或進取應有可能，然而有機會的還有桃園，朱可考慮協調韓國瑜參選。坦白說，韓可能仍不甘寂寞，甚至伺機而動，不然他大可直接退隱江湖，也不用搞什麼「韓先生來敲門」或見面會，韓有這些動作，就是對政治未曾忘情。但平心而論，韓要選總統已無機會，畢竟弱點太明顯，被操作的負面刻板印象太深刻，要彌補太難，然而以其現今的能量，參選桃園或仍可一搏。

朱若能說服韓，韓基於以往被雙殺的慘痛經驗，選上也不可能跳攻總統，若朱也宣示不選2024，藍軍總統布局不僅會簡單得多，六都過半的勝率也高，還能以六都之勢合圍中央，更能給深藍及韓粉一個期待與情緒宣洩的出口，這樣的布局應有利基，就看朱、韓二人能否跳脫私利與框架了。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）