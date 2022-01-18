民進黨農曆年後即將啟動年底地方選舉布局，近來卻陸續爆出台商總統大選提供機票回台遭判刑；檢調搜索宜蘭縣長林姿妙官邸；監委調查雲林縣長張麗善胞弟濫墾；前台中市長林佳龍指現任市長盧秀燕協助炒地皮，被指涉的全是前任或現任國民黨地方首長，讓人不禁懷疑是否有政治意圖。

被視為年底九合一選舉前哨戰的台中第二選區立委補選，民進黨大舉動員「練兵」，打了一場大勝仗。

擔任林靜儀競選總部主委的林佳龍坦言，此次結合「陸戰」和「空戰」強力壓制對手，再透過瓦解派系力量，終贏來勝利。而台中市捷運更改路線，是「空戰」的最後一擊，「把對方打到只能躲在碉堡裡面」。

2018年在地方選舉大敗的林佳龍和民進黨都很清楚，當年敗選關鍵之一就是「韓流」，但所謂的「韓流」並非單指前高雄市長韓國瑜個人旋風，而是民眾對蔡政府一例一休、滅香封爐、東廠追殺等政治手段的不滿，被韓國瑜催出且不斷發酵，最終透過選票來宣洩。

民進黨敗選後痛定思痛，深刻了解取得制空權和收服基層派系勢力的重要性。

檢調和監院近來針對國民黨地方官一連串的偵辦和調查，若確實有不法，當然應該追查到底，但以2020年總統大選補貼機票回台投票為例，為鼓勵台商踴躍投票，相關公協會提供優惠或補貼機票早已是慣例，重點是有沒有「對價關係」，亦即能否證明只有投給特定候選人，才能拿到免費機票或補助。

至於檢調搜索林姿妙官邸，過去這類大動作一定是事前掌控充分證據，但林姿妙訊後卻是無保請回；林佳龍指控盧秀燕協助炒地皮，若真有具體事證，為何不直接訴諸司法，而是不斷的用「空戰」手法來指涉？

監委調查雲林縣長張麗善胞弟濫墾案的動作更不用說，張麗善胞弟不屬於公務員，被指控的濫墾和占用國有地自有司法調查，無論有罪無罪都與張麗善無關。監察院大動作派了三位監委去查，除了讓外界誤以為此案與張麗善有關，也讓張家在雲林的農會勢力被摸清，要說沒有政治意圖，恐怕很難讓人相信。

當年的「韓流」讓蔡政府錯漏百出的政策無所遁形，間接衝擊地方選舉，民進黨記取教訓，從這次中二立委補選看出，民眾最厭惡的除了無能就是貪腐。

去年5月國內疫情大爆發，讓蔡政府宣稱的「超前部署」被看破手腳，眼見這波Omicron病毒快速延燒，面對年底九合一選舉，把國民黨打成貪腐，是最快也是最萬無一失的手法。

一場政治算計已經悄然上演，司法和檢調對相關案件應盡速偵辦，若有不法無論藍綠該查就查，若無不法也要還人清白，遲來的正義已不是正義，不要讓抹黑傳聞不斷發散，間接淪為政治打手。