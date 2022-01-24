「與病毒共存」是個自然法則，必須尊重。因為地球是所有生物所共有，沒有一種生物可以妄言要消滅另一種生物，保持平衡、互不侵犯才是王道。違背自然法則，絕對會有報應。

如果把Omicron比喻成蟑螂，相信更容易讓人理解。蟑螂是大家都討厭的，但是現在全球都能接受與蟑螂共存。共存的作法是容許蟑螂在街上散步，但不容許在我家裡囂張。應用於Omicron，就是承認你在社區內可以無害的存在，但出現感染爆發時我就會以「清零」處置。這就完全符合「重症下重手、輕症下輕手、無症狀不出手」最高「與病毒共存」的處理原則。

重症的內容包括醫療重症與公衛重症。醫院看到肺炎的病例應該一律篩查新冠，如果確診新冠肺炎，絕對隔離以重裝備治療，以降低重症死亡率。出現國際疫情緊張，就屬於公衛重症，關口絕對要加強篩查。社區出現感染爆發，也是公衛重症，絕對要採用「廣匡列、快篩查」在第一時間迅速控制個案數，避免擴散。

在關口篩查或感染爆發時篩出的Omicron輕症病例，分級收治輕症醫院，不占用常規隔離病房。在社區不主動篩查病例，也不用極端的公衛手段，例如封城、升級社區警戒因應疫情。都是「輕症下輕手」的做法。

「與病毒共存」政策就是尊重事實，容許病毒低度存在於社區，當病毒有高度時以傳統公衛手段予以「清零」撲滅。「與病毒共存」政策的成敗決定於地方政府是否能對感染爆發執行迅速「清零」。這是一種類似「以戰逼和」或是「革命民權」概念，絕對是以「動態清零」逼和病毒。

但是桃園市政府卻天真的以為「天上會掉餡餅」，對於發生在桃園的疫情，等待著聖誕老公公王必勝帶來餡餅，自己卻在旁邊慢慢剝洋蔥準備配餡餅吃，個案就在剝洋蔥的空隙中全部溜出去，整個病毒由桃園溜走犯的錯和機場一模一樣，完全在篩查太慢與刻花匡列。整個疫情惡化就在中央放毒，地方散毒的完美配合下圓滿達標。

這個時候討論是否該升三級？保證又是個羅生門。若依據防控的需求，現在就該升三級。對一個已經流感化的病毒，在經濟學上升三級是不符合成本效益的。更何況台灣問題的關鍵不是老百姓的社區警戒不夠，而是官員的警戒沒有隨著疫情而提升自己的匡列篩查級別。

如果要將政府的施政不力，轉嫁由全民生活及整體經濟來承擔，而政府卻一直在放毒與散毒，老百姓即使升到四級的犧牲也控制不了疫情。這也就是中央政府一直還在審度該不該升三級，來跟民眾打馬虎眼，就是不想升三級。手法就如同在等循證才開放混打，就是不想開放混打；當聽到官員說要負責時，就是已經不想負責了。

更何況現在的風口浪尖正是太子爺主政的桃園市政府，驟然升三級無疑是對太子爺的否定，也會抹殺太子爺表現的機會。在綠營的政治算計中是不會犯如此錯誤的，所以升三級在短期內還是不會貿然跳出來干擾大夥過年的。（作者為中華民國防疫學會理事長）