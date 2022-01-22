蔡政府上台以來，在外交領域上頗有一些「建樹」，先是在台美、台日乃至台歐關係上取得一系列形式上的突破，後又在實質外交層面取得名稱上的新突破，其最典型的證明就是立陶宛與台灣互設代表處並使用「台灣」之名。

由立陶宛起始的政治鬧劇現在大有跟風之勢，斯洛維尼亞總理揚薩最近在接受印度媒體專訪時，就公開表達對台灣的支持，並承認該國正在與台灣就互設貿易代表處一事展開商談，而最容易挑起敏感神經之處莫過於他對名稱問題的輕描淡寫，讓人預感斯洛維尼亞恐也將步立陶宛的後塵，以台灣為名設立代表處。

同樣可以預料的則是中國大陸的反應，勢必也會像處置立陶宛那樣，讓其遭受重創。如今的立陶宛已經處於尷尬境地，歐盟對其只有口頭支持，私下裡卻是不斷遊說其作出調整，而歐洲大企業也不斷在向立陶宛的政客施壓，要求其改弦更張，就連美國外交官，現在也傳出已經向立陶宛提出更改台灣代表處名稱。

斯國總理不是不清楚中國大陸的可能反應，也一定很清楚現在立陶宛遭受的困境。但斯國總理也同樣會看到，目前看來立陶宛很難採取真正能讓大陸滿意的實質行動，畢竟改名不是治本之策，修正其反中立場、保持與台灣的距離才可能讓其從根本上擺脫困境，而這卻又不符合以立陶宛總理、外長等為首的政客集團的利益訴求，畢竟他們需要面對本國內部的政治鬥爭，也需要得到外部各種力量的支持，包括美國的反中政客也包括台灣。

斯洛維尼亞其實也存在跟立陶宛相類似的問題。該國雖然不是半總統制，但總統和總理分立，均由直接民選或間接民選產生，彼此政治立場相左，在政治上自然衝突不斷，現任總統是左派政治人物，對華態度友好，而現任總理則有鮮明的反共產主義主張，對中國大陸有天然的抗拒感，這也為台灣的政治突破創造了有利條件。無論是立陶宛還是斯洛維尼亞，都感受到來自台灣的積極支持，與其他國家不同，台灣不僅將支持體現在口頭和價值觀層面，而是提供了實實在在的經濟援助，這些已經率先應用於立陶宛，看在斯國總理揚薩眼裡自然也是多了一份底氣。

蔡政府有內宣需要，揚薩政府也有國內政治鬥爭的需要，兩者一接觸自然能碰撞出火花，只是由此而來的一系列政治連鎖效應，恐怕又不是中東歐小國的政客所能承受。歐盟首當其衝，不願為了這些小國政客的私利去蒙受自己的損失，更重要的是不希望看到自己的戰略利益受到牽連，損害歐盟的獨立外交政策，畢竟與中國大陸保持一定的友好關係，才能在對美外交中扮演獨立自主的角色，否則就又要變成美國的附庸。

而美國也同樣不願被這些小國牽著鼻子走，美國的如意算盤是讓這些小國充當反中的棋手和先鋒，但並不想為他們製造的麻煩埋單。而現在的困局恰恰在於，中東歐小國騎虎難下、台灣樂此不疲，大陸要採取的反制舉動則不斷升級，相應地美國要去處理的麻煩也就變得愈來愈多，反而干擾了其戰略意圖的實現。作為始作俑者的蔡政府，現在漸漸要變成歐洲乃至美國眼中的燙手山芋。