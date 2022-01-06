國民黨台北市議員羅智強與無黨籍立委高金素梅，兩人屢被視為2022年披藍袍出征高雄市長的熱門人選。對此，媒體人韋安分析認為，據他了解，其他兩位最有可能的人選，對去選高雄，目前為止「毫無意願」。因此，羅出戰高雄的概率越來越高。

由於羅智強曾於高雄三民區參選過市議員，且曾就讀過中山大學，跟高雄淵源頗深，且幕僚團隊中，也有來自中山大學的辯論社學弟，與高雄方面仍保持接觸。進而傳出羅智強被黨內徵詢，有可能參選高雄市長。

針對羅智強、高金素梅屢被點名代表國民黨參選高雄市長，韋安5日在臉書發文指出，為了中二補選一席立委，民進黨全力動員，從空戰打到街頭巷戰。但用力過猛，恐怕只會有反效果。民眾會質疑，一個第一大黨和地方派系廝殺成這個樣子，到底是為了口中的「正義」，還是無止境對權力的「貪婪」？柯媽和高金的形象，都要比綠營大咖動員更讓人能接受。

韋安6日在臉書再度發文指出，近日有名嘴批他「胡說」，因該名嘴認為羅智強去高雄選市長，是不可能的事。但韋安說，據他了解，其他兩位最有可能的人選，對去選高雄目前為止「毫無意願」。因此，羅出戰高雄的概率，越來越高。

不過，值得注意的是，對於2022是否選高雄市長，羅智強辦公室主任楊植斗接受「中時新聞網」訪問則表示，近期勸進參選的人很多，代表外界對羅智強議員的肯定，團隊感激在心。楊植斗也強調，目前黨中央將在農曆年後徵詢戰將的意見，未來國民黨若有需要，羅智強也會義不容辭全力以赴。