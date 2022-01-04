共擔民族大義 共享盛世榮光

——致台灣同胞的新年寄語

中共中央台辦、國務院台辦主任 劉結一

2022年新年前夕，習近平主席發表了新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願，真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來。這為新的一年兩岸關係指明了前進方向。新年伊始，我謹代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候!

2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。我們隆重慶祝中國共產黨百年華誕，莊嚴宣告實現了第一個百年奮鬥目標，正意氣風發向著第二個百年奮鬥目標邁進。我們舉辦紀念辛亥革命110週年大會，鄭重宣示堅決遏制「台獨」分裂活動、捍衛國家主權和領土完整的堅強決心與堅定意志。我們勝利召開中共十九屆六中全會，全面總結中國共產黨百年奮鬥重大成就和歷史經驗，進一步凝聚起以史為鑒、開創未來的磅礡偉力。百年征程波瀾壯闊，百年初心歷久彌堅。中國共產黨的初心和使命，是為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興，歸根結底就是讓包括台灣同胞在內的全體中國人民都過上好日子。經過全黨全國人民接續奮鬥，中華民族偉大復興具備了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量，我們也更有條件、更有信心、更有能力完成祖國統一大業，讓兩岸同胞都過上更好的日子。

祖國統一是民族大義、歷史大勢。在中華民族五千多年的歷史進程中，統一始終是主旋律。維護統一深深融入中華兒女的靈魂和血脈。誰為祖國統一做好事，就能得到人民稱頌、名垂青史；誰數典忘祖、分裂國家，必將身敗名裂、遺臭萬年。祖國必須統一也必然統一，是全體中國人民的堅定信念。無論台海形勢如何風雲變幻，時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，祖國完全統一的歷史車輪滾滾向前，這是任何人、任何勢力都無法阻擋的！

台灣前途和同胞福祉繫於祖國統一。統一後，台灣有強大的祖國做依靠，將真正永保太平，經濟更加發展，文化更加繁榮，社會更加和諧，民生更加改善，在國際上更加安全、更有尊嚴。所有擁護祖國統一的台灣同胞將在台灣真正當家做主，對美好生活的嚮往不斷成為現實。兩岸優勢互補、融合發展，將為島內經濟發展在「大循環」和「雙循環」中開闢廣闊前景。兩岸同胞共同傳承弘揚中華文化，鑄牢心靈的根脈與歸屬，增強作為中國人的志氣、骨氣、底氣。台灣社會再也不受統「獨」紛擾，可以聚焦民生福祉群策群力，為老百姓多辦好事、解難事、干實事。兩岸同胞應該和衷共濟、團結奮進，走向實現祖國統一的美好未來。

統一是福，「台獨」是禍。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是台灣同胞利益福祉的最大威脅。民進黨當局極力勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，企圖製造兩岸對立對抗，其所作所為違逆歷史大勢，違背同胞意志，嚴重損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，日益把台灣推向險境。台灣是全體中國人民的台灣。在全體中國人民堅定不移的決心、無堅不摧的意志和日益強大的能力面前，任何謀「獨」行徑和外部勢力干涉企圖，絕不可能得逞。我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。搞「台獨」必遭迎頭痛擊，絕沒有好下場。希望廣大台灣同胞認清利害關係，堅決與「台獨」勢力劃清界限，共同剷除「台獨」禍根、守護台海和平，為祖國完全統一貢獻力量。

過去的一年，儘管有新冠肺炎疫情影響和民進黨當局干擾阻撓，兩岸各領域交流仍然蓬勃開展，同胞交往合作廣泛密切。眾多台胞踴躍參與第十三屆海峽論壇、2021兩岸企業家紫金山峰會、2021上海-台北城市論壇等重要交流活動，展現期盼兩岸走近走親的強烈心聲。在「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」、第四屆海峽兩岸青年發展論壇、2021兩岸關係研討會等活動中，參會台胞聚焦推進祖國統一、實現民族復興深入研討，發出「強國有我、統一有我」、「祖國我愛你」的時代強音。大批台胞為祖國慶生「點贊」，充分展現中華兒女的愛國情懷。我們持續深化兩岸融合發展，台胞台企在大陸巨大機遇中實現了新的發展。我們持續關心台灣同胞健康福祉，17.7萬餘名台胞在大陸注射新冠疫苗。強大祖國是廣大台灣同胞的堅強後盾和篤定依靠，我們秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台灣同胞辦實事做好事的舉措不會變。歡迎廣大台灣同胞把握時代機遇，積極投身兩岸交流合作，踴躍來祖國大陸追夢、築夢、圓夢，共同譜寫兩岸融合發展的新篇章。

今年我們將召開中共二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事。在過去一百年贏得偉大勝利和榮光的中國共產黨和中國人民，必將在新時代新徵程上贏得更加偉大的勝利和榮光。希望廣大台灣同胞看清大勢所趨、大道所歸、大義所在，與我們一道堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，共襄祖國統一偉業，共享民族復興榮光！

（本文來源中國台灣網，授權中時新聞網刊登）

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