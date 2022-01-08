蔡英文總統在今年元旦文告中，完全沒有提到「中華民國」，從頭到尾一律用「台灣」稱呼自己的國家。令人不知這項文告是慶祝「中華民國111年1月1日」，還是「台灣共和國元年1月1日」。

由此可見，在蔡總統心目中，「台灣」才是首要，「中華民國」如同雞肋。

去年12月尼加拉瓜與我斷交，蔡總統無動於衷，因為尼加拉瓜是跟「中華民國」斷交，對蔡總統而言無關痛癢。立法院長游錫堃曾有一項謬論，認為中國民國的邦交國全部斷光，台灣的邦交國就會出現。難道蔡總統也相信如此的無知之言？

立陶宛因為同意蔡政府以「台灣」名義設立代表處，立刻受到蔡政府無上的榮寵。除了口頭誇讚立陶宛的「義舉」，在台北舉辦立陶宛商品展，更派出龐大經貿考察團前往立陶宛簽下多項協議。

日前立陶宛因遭大陸經貿制裁，蔡政府毫不猶豫要求台灣菸酒公司買入立陶宛2萬多瓶滯銷的蘭姆酒。日前立陶宛瑙塞達總統公開承認以「台灣」名義設處是個錯誤。蔡政府立刻宣布由國發基金提供2億美元的「中東歐投資基金」，投資立陶宛的產業。

蔡政府對於一個無邦交，又無官方地位的代表處，竟然投注如此巨大的心力，其熱度與規模遠遠超過給予邦交國的待遇。如此的行徑，可說是達到走火入魔，幾近瘋狂的地步。所作所為只是為了一個空有虛名的「台灣代表處」。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※