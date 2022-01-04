台灣大(3045)併台灣之星，亞系外資針對此事件出具最新研究報告，認為該合併並不意外、且將會得到主管機管核准，目前也持續看好台灣大在電子商務中的持續成長，維持目標價129元、評等買進。

亞系外資表示，台灣大、台灣之星兩家公司在去年12月底董事會正式通過，將進行合併，台灣之星將全部併入台灣大，台灣大將以增資發行2.82億股，和台灣之星換股，台灣之星每股交換台灣大0.04508股，以台灣大公布當天股價計算，交易金額約為282億元，目前該交易正在等待公平會和NCC等主管機關通過，預計NCC有機會在9月前完成作業。

亞系外資表示，該項合併其實早被預期於有可能發生，台灣之星、亞太電都無法在5G上達成有意義的5%市場占有率，故這次的合併，將可改善台灣手機市場的回報前景。

亞系外資表示，台灣大、台灣之星完成合併後，台灣大將擁有100MHz的3.5GHz頻譜，相較中華電(2412)的90MHz和遠傳(4904)的80MHz更高，有利於提高台灣大5G覆蓋和表現，台灣大也預估在合併綜效方面，網路整併占49%，其次為用戶貢獻31%，而營運優化及規模經濟20%。

亞系外資表示，預計台灣大、台灣之星該合併將會得到核准，相關效益預計會自2022年底開始反應，台灣大預估合併後的第一年對於每股收益的影響是中性，其後會開始增加，因為台灣之星目前處於虧損狀態，但台灣大預計合併後網絡成本會立即下降，並且還期望從稅收虧損轉為獲益，目前也持續看好台灣大在電子商務中的成長動力，維持目標價129元、評等買進。