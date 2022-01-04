能源局評估，再生能源在2025年發電量只占15.2％，代表「非核家園」提前跳票。國民黨主席朱立倫今天以「台灣缺電，民進黨政府欠電」為題在臉書發文表示，民進黨的能源發電結構扭曲傾斜，不但綠能供應不足，屆時台灣無法達到穩定供電、減碳與減排溫室氣體與國際潮流背道而馳。

外界擔憂2025年綠能無法達到原訂20％發電占比，經濟部長王美花昨坦言，經濟成長率比預期高，用電量大幅增加，由於發電量「分母變大」，再生能源「分子不變」，讓綠能成績看似減少。

朱立倫提到，蔡政府對於再生能源的「五三二」規劃（燃氣50％、燃煤30％、再生能源20％）過於樂觀，對核能使用立場又矛盾，導致台灣能源與發電結構扭曲傾斜。

他表示，這除了讓「點亮台灣」變成「缺電台灣」與「空汙台灣」，更導致不但綠能供應不足以外的兩大問題，包含台灣無法達到穩定供電、減碳與減排溫室氣體與國際潮流背道而馳。

他指出，台灣既想要招商引資，又不思解決缺水電問題，也不務實解決產業轉型中面臨的難題，等於是走進死胡同；再來，國內有聲音已指出，天然氣僅是能源轉型過程當中的替代方案，以後不可能高達一半的能源單押天然氣，當今天台灣仍在討論依賴三接保障供電，可看出淨零碳排進程已落後。

接著，朱立倫回顧2009年行政院成立節能減碳委員會表示，當時由他擔任第一任召集人，訂定了減碳短中長期的目標，制定「國家節能減碳總計劃」，然而蔡政府執政後，2016年6月7日改成立能源及減碳辦公室，迄今也已經5年半了，他質問，至今成效如何？原訂定的35項標桿計劃，又完成了多少？

他說，當世界各國去年已在「全球氣候變遷大會」（COP26）達成歷史性的減碳協議《格拉斯哥氣候協定》（Glasgow Climate Pact），美國總統拜登也宣布要與歐盟和其他重要國家聯手啟動大規模「甲烷減排計畫」，民進黨卻執意破壞藻礁蓋三接、增排甲烷，除了試圖掩蓋自己能源政策的錯誤，更是與世界趨勢背道而行。

他強調，因此，國民黨在憲改主張中納入「環境權入憲」，近來立院討論憲改，只有讓環境權寫入憲法，才可能保障無論誰執政，朝野不分黨派都會認真處理氣候變遷議題。

他提醒，如今，大家看到民進黨推行扭曲、過度依賴燃氣的能源結構，若到時台灣又遇上國際天然氣價格大漲或塞港問題的「國安危機」，那就是民生產業缺電、電價大漲，高碳排國際減碳趨勢背道而馳的「三殺」局面，「台灣人，我們要買單嗎？」