最近酒駕肇事頻傳，一堆人嚷嚷要修法，在我看來，這問題不在於修法後的嚇阻作用，而是要把問題扼殺在搖籃裡，要改變台灣人愛面子、愛開車、沒有共享汽車的觀念。我在北京14年，至始至終都沒有買車，全家人無論誰去哪裡都是叫「滴滴」，好處是不用養車、不用繳稅、不用停車、不必繳停車費、不必繳罰單、更沒有酒駕的問題，每個月全部的滴滴費用，都不會超過五百元人民幣，下車關門即走，不必掏錢、不必掃碼，自動扣款！要享受自駕遊的快樂、App訂好車、管家送車上門！

地鐵四通八達非常方便、最後一哩路的共享單車更是無所不在，自家的電動車是平時看牙醫、理髮、到附近餐廳的工具，離家只要超過五公里，是絕對不會騎電動車。

所有人已經完全無現金化、幾乎沒有人使用信用卡、連刷銀聯卡都不用，沒有人去ATM取現金，點菜直接桌上掃碼、買單直接桌上掃碼，付現金會讓人覺得你沒有信用，銀行戶頭被凍結的人才使用現金。平時無需買菜、大陸的買菜、買藥App選擇很多、代購啥都可以，閃送啥都有、搬家有貨拉拉！搬個家價格就像搭計程車的價格。不用討價還價、完全以公里數計費。

在淘寶買一幅畫、都給上門釘釘子，以前覺得不可能在網上購買的鞋、眼鏡等等，都變得可以了，任何東西都實現了網上購買。不滿意的話直接點退回、快遞一小時之內就來收！支付寶、微信在快遞來取貨時就直接退錢到帳戶。網上的產品多到只有你想不到、沒有你買不到，完全不用家樂福、好市多。沒有停車吵架問題、沒有擦撞時有棒球隊出來！外賣服務、選擇多，想要吃牛排，西堤送上門，想吃火鍋，海底撈火鍋也能送！

2020年我一整年在台灣、2021年一整年在大陸，兩相比較，食衣住行娛樂，大陸至少領先台灣有五年到十年，而預見的將來，大陸會把差距越拉越大。標榜民主自由的台灣有太多問題，其實既不民主、也不自由，民主被年紀比較小和比較老的無知群眾綁架，自由被不發達的互聯網金融系統綁架，憂心忡忡的台商，只能轉移生活中心，少回台灣、少傷心難過！（王伯安/北京台商）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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