全台約有70萬外籍移工，是國內勞動力的主力之一，一名男網友在PTT分享一張疑似外籍移工薪資條的照片，把所有項目加總起來，該名移工的月薪竟高達6.2萬元，讓他不禁驚呼「是外籍移工比較有生產力嗎」，引起網友討論。

外籍移工的薪資條，所有項目加起來應領金額高達6萬2,709元，讓不少網友驚訝太厲害了。（圖／翻攝PTT）

一名男網友6日在PTT八卦版貼出一張疑似外籍移工薪資條的照片，上方列有許多項目，包括工作天數、加班時數、全勤獎金、績效獎金等，而讓他驚訝的是，所有項目加總起來，該名移工的月薪竟高達6萬2709元。

他驚嘆，這筆薪水比一堆台灣人高很多，直言「大家不能再歧視移工了，他們的薪水都已經贏過台灣本地人了」。他也好奇，移工的薪水為什麼會比台灣人高，「是外籍移工比較有生產力嗎」。

不少網友看完直搖頭，表示這些錢都是他們不停加班用勞力換來的，願意付出當然可以領到那麼多錢，「加班33小時啊」、「人家工時多長，做的事多累」、「人家能吃苦啊」、「夠拚，沒什麼好說的」、「人家願意付出，本應該拿到合理的報酬」。

也有網友感嘆，台灣人賺再多也不敵高物價、高房價，反觀移工在台灣賺一年可以抵家鄉十年，當然願意多加班賺錢，「我們做10年廁所都買不起」、「我加40小時錢都沒這麼多」、「有多少台灣人加了一堆班結果根本沒加班費」、「人家移工賺5年回家買房，你呢」、「人家做十年，回國舒服一輩子，是你拚不拚」。