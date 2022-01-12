國內疫情持續升溫，昨（11日）新增12例本土個案，足跡遍及雙北市，讓不少網友相當不安，不過一名在荷蘭的台灣人表示，荷蘭疫苗普及率高、每天確診破萬，但大家生活一如往常，且週遭3位朋友確診，只是在家休息，14天後快篩陰性，就繼續正常生活，納悶台灣人倒底在害怕什麼，引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板發文表示，荷蘭的疫苗普及率高，每天確診人數也破萬，「大家還不是活得很好」。他提到，他有3位朋友也確診，沒有去醫院，只是待在家休息、多喝水，14天後快篩沒事，就繼續過正常生活。

「真的跟感冒沒兩樣」，原PO表示，他向朋友詢問味覺有沒有消失，朋友們都說沒有，其中還有一位14天後直接去慢跑，也沒有喘不過氣或太喘的情況，自認染疫後肺部沒有受到影響。

原PO認為，「現在只能共存，不可能清零」，並表示歐洲國家崇尚自由，即使政府要求大家戴口罩，路上也沒幾個人會戴，不過大家也都習慣了，生活也和往常一樣，不像台灣人那麼恐慌，納悶台灣人在害怕什麼。

對此，不少網友認同原PO的說法，認為染疫的多是輕症，不用害怕，「同意，政府好像很害怕確診」、「台灣人怕死」、「我也不知道在怕啥，但就亞洲人的特性」、「我五月就得過了，完全沒症狀沒後遺症，還領了十幾萬保險，到底怕啥」。

不過也有網友持相反意見，「你先確診再來喊共存」、「台灣和荷蘭人口密度差很多，不能這樣比較吧」、「有人被病毒感染死掉，你有要負責嗎」、「開放與病毒共存，連帶醫療資源負荷加重，這樣有比較好嗎」。