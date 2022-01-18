高雄市長陳其邁（前左三）18日出席路竹區一家日照機構揭牌儀式。（林瑞益攝）

年節將至，對於過年北部返鄉與國外回來的高雄人確診送防疫旅館的準備情形，高雄市長陳其邁說，因應未來，要超前部署，增加隔離旅館以及相關醫護人力的量能。

陳其邁18日上午到路竹區參加日照揭牌暨開幕儀式，對於防疫，他表示，因應未來假如確診個案增加的趨勢，現在的順序首先是到負壓隔離病房，再到專責病房，假如量能有所不足，那就會到隔離旅館。

陳其邁指出，隔離旅館與一般防疫旅館不同，這裡面包括醫師、護理師與所有醫療設備的配置，提供給確診無症狀或輕症病人，這是做一個準備，因為市府曾討論過是不是直接送到這裡，或者直接到醫療院所，因為現在醫療量能還是相當足夠，將視應變醫院的專責病房達到一定比例的病房數的時候，就開始啟動分流，視疫情而定。

至於國中、小校外旅行或參訪有沒有什麼規定？陳其邁重申，就是對於戶外教學或畢業旅行，原則上鼓勵就以高雄市為範圍，不鼓勵做跨區戶外教學或畢業旅行，市府強烈建議不要到像北部有本土感染的地區。

談到有無考慮推動酒駕修法？陳其邁說，現在中央在修法，希望中央能從嚴來做規定，包括酒駕累犯的強制治療，我都支持。