本土疫情狂燒，從1月16日至23日，短短8天就累計224例本土確診，其中宜蘭礁溪溫泉飯及北市圓山飯店爆出有人員染疫，感染源不明，更引發民眾恐慌，前台大感染科醫師林氏璧表示，飯店業接觸的人眾多，如果疫情持續升溫將是首當其衝的高風險族群，接下來就是過年，飯店人員有任何呼吸道症狀，建議都趕快快篩。

國內昨天新增52例本土個案，林氏壁在臉書表示，台北圓山飯店、礁溪長榮鳳凰飯店接連出現確診個案，但目前還找不到感染源，實在有病毒多點開花的感覺，他個人覺得，Omicron病毒應該已經進入社區了，現在社區哪裡傳出案例都不奇怪，再經過過年的人流大移動之後，應該更是如此。

從飯店傳出不明感染源的確診來看，林氏壁表示，飯店業接觸人群眾多，若疫情升溫將是首當其衝的高風險族群，特別是過年期間很多旅客南來北往，這段時間要開始特別重視工作人員的健康管理。不是只量體溫、沒發燒就好，只要有呼吸道症狀或任何風吹草動，特別是短時間內有兩人以上有症狀，都該做快篩。

林氏壁表示，就算打完兩劑、三劑疫苗，Omicron都還是可以突破性感染，千萬不可因為有打疫苗就有錯誤安全感。也提醒50歲以上民眾，年前快打第三劑，打完7天保護力就會上來，防住院重症死亡的效果更上一層樓。