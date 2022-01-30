市府加碼新年禮物，贈送街友關懷協會100份快篩試劑，提供有安置和就業需求的街友使用。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

小年夜送暖，台中市長盧秀燕30日到台中市街友關懷協會發送年夜飯及小紅包，陪伴街友溫馨過好年。她關心街友們的健康和身體狀況，當場贈送100劑快篩試劑，提供有安置和就業需求的街友使用；盧表示，市府媒合診所為街友施打疫苗，目前已注射第1、2劑疫苗的台中街友約有200名，市府持續施打，加強街友防疫保護力。

盧秀燕指出，今年過年要防疫對街友來說比較辛苦，加上這兩天氣溫下降，因此今年加強街友年節關懷服務。台中市目前登錄有案或可追蹤的街友約250名，已陸續施打疫苗，感謝紀邦杰醫師為街友施打60劑疫苗，加強街友防疫力。

此外，為感謝街友關懷協會，市府加碼新年禮物，贈送街友關懷協會100份快篩試劑，提供有安置和就業需求的街友使用，積極防疫，確保街友身體狀況。考量防疫，市府今年準備的年夜飯事先包裝密封，由盧一一發給街友，並和街友們話家常，關心他們在街友關懷協會的居住情形。

盧秀燕指出，因應過年，她代表市府送紅包、禦寒衣物及年夜飯給街友，讓他們也能感受到社會的溫暖。春節期間氣溫下降，市府有防凍計畫，持續提供保暖防凍物品，包含衣物、包括帽子、手套、外套等，提醒大家注意禦寒保暖和身體狀況，保暖平安過好年，也祝福市民、街友們新的一年五虎臨門、福虎生豐。

社會局指出，阿宏是街友關懷協會輔導成功的個案，他因創業失敗，家庭破裂而淪落街頭，在絕望之際遇到協會的輔導人員，經過輔導人員陪伴和生活適應，給予正向支持，阿宏重拾自信心，現在重返工作職場，逐漸看到人生曙光及希望。

社會局說，街友關懷輔導需依照街友的屬性和需求，提供多元福利服務，更需要公私協力、結合民間團體一起推展，才能有具體成效。社會局長期與台中醫院合作「街友健康維護計畫」，定期為街友做X光檢查、三高項目檢測、醫療關懷服務，維護街友生存權及健康權。

疫情期間，包括台中市街友關懷協會、人安基金會、台灣喜信家庭關懷協會及台中市撒瑪黎雅婦女關懷協會等協力單位，也不間斷提供街友關懷物資及安置服務，讓街友仍能維持基本生活所需。

社會局表示，春節期間適逢低溫季節，社會福利服務不打烊，街友備勤人員除查訪關懷街友、發放禦寒物資，急難經濟扶助、災害救助、食物援助等服務等仍持續進行。如民眾發現街頭有受寒或需要幫助的街友，也可撥打110報警，由警方協助。