因應行政院「大南方、大發展南台灣發展計畫」，高市府與中央共同攜手打造全台最大的「S」廊帶科技走廊，同時配合捷運岡山及林園延伸線建設啟動周邊土地通盤檢討作業，高市府都發局已於岡山、路竹進行都市計畫檢討，年後將啟動第二波湖內區、茄萣區與林園區的檢討作業，可望為高雄注入新的發展動能。

高市府都發局長吳文彥表示，從台南科學園區到高雄路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓科技產業園區、楠梓新材料研發與產業園區、仁武產業園區等，南部半導體材料的「S」廊聚落已經成形，另外，高雄市軌道建設中的捷運岡山及林園延伸線也將作為產業S廊帶的重要骨幹，因此，須配合沿線土地通盤檢討規畫，來引導土地作適性發展。

都發局指出，發展大南方科技走廊是翻轉城市格局的重要契機，包括橋頭科學園區都市計畫已於去年底公告實施，落腳楠梓的新材料研發核心及台積電高雄第一期設廠用地的都市計畫變更也在去年底通過市都委會審議，同時推動捷運岡山及林園延伸線的建設，勢必讓高雄的產業發展起飛。

吳文彥指出，因應科技走廊與公共運輸路網建構的發展契機，都發局首波已啟動岡山、路竹的都市計畫檢討，隨即於年後將啟動第二波湖內區、茄萣區與林園區的檢討作業，可望為高雄注入新的發展動能，藉以提升產業、生活環境並帶動人口成長。

都發局補充，為發展大南方科技走廊及健全捷運路網發展，市府今年全面辦理周邊土地通盤檢討作業，就發展的情況與需求進行必要的變更，包括各項產業或安家土地的需求、地區公共設施需要等進行土地使用檢討與規畫，並廣徵各界意見作為土地檢討規畫的參考。