澎湃新聞報導，中國商務部發言人高峰10日主持例行記者會，說明中俄元首4日會談期間，中俄簽署《關於完成制定〈中俄貨物貿易和服務貿易高品質發展的路線圖〉的聯合聲明》和《關於推動可持續（綠色）發展領域投資合作的諒解備忘錄》兩項合作文件，為實現兩國元首確定的2000億美元貿易目標作出路徑規畫。涵蓋油氣、化工、機電、農林、高新技術等20多個領域200餘項合作措施和項目。

高峰表示，《路線圖》由中國商務部和俄經濟發展部牽頭，會同兩國多個政府部門、地方和機構共同編制，為實現兩國元首確定的2000億美元貿易目標作出路徑規畫。在內容上，《路線圖》涵蓋油氣、化工、機電、農林、高新技術等20多個領域的200餘項合作措施和項目，還包括運輸通關、金融服務、貿易投資便利化、智慧財產權、地方間合作等方面內容，將為促進中俄貿易高品質發展提供助力和保障。

高峰說，《關於推動可持續（綠色）發展領域投資合作的諒解備忘錄》部分，雙方商定鼓勵兩國企業開展低碳能源、綠色基礎設施的投資合作，積極推進綠色技術創新，合力打造兩國綠色低碳合作新增長點。

此外，會談期間，雙方有關部門和企業還簽署了石油、天然氣、衛星導航、資訊技術等領域的合作協定，推動兩國能源貿易與重點專案合作取得新進展。在農業領域，雙方簽署了俄大麥、小麥、苜蓿草輸華檢驗檢疫合作文件，為擴大兩國農產品貿易創造條件。雙方還簽署了「經認證的經營者」互認安排，將進一步提升兩國貿易便利化水準。

高峰表示，下一步，中方將與俄方共同努力，全力落實此次元首會談的重要共識和成果，實施好《中俄貨物貿易和服務貿易高品質發展的路線圖》，深化綠色發展領域投資合作，推動雙邊經貿、能源、農業、科技、航空航太、互聯互通、金融等各領域務實合作齊頭並進，向兩國元首確定的2000億美元貿易目標穩步邁進。