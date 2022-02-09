佳冬高農農經科吳凡玲（左二）、園藝科林侑成（中）參加「與太空旅行種子相遇」奪冠，大家驚豔發現農業學校發展太空生物學的潛在可能性。（謝佳潾攝）

2人不約而同道，培育太空種子發芽顛覆他們對農業的既有印象，原來待在實驗室也能從事農事。（謝佳潾攝）

佳冬高農在「與太空旅行種子相遇」競賽奪冠，成功將旅行外太空7個月的姬蝴蝶蘭種子培育發芽後，大家驚豔發現農業學校發展太空生物學的潛能。（佳農提供／謝佳潾屏東傳真）

科技日新月異，人類登上外太空非難事，但仍充滿各種想像與好奇，而當佳冬高農在「與太空旅行種子相遇」競賽奪冠，成功將旅行外太空7個月的姬蝴蝶蘭種子培育發芽後，大家驚豔發現農業學校發展太空生物學的潛能。

自人類登上外太空後，引起不少移居外太空的討論，國際學者對「太空生物學」愈趨重視，台灣也不落人後，中興大學與國家太空中心合辦「與太空旅行種子相遇」競賽，將甜椒、姬蝴蝶蘭、台灣藜、向日葵等4類種子送上外太空7個月後，再送回地球讓高中職以下學子栽種，盼藉競賽發現宇宙奧祕。

這項創舉讓不少國高中小摸不著頭緒，但卻躍躍欲試，光高中組就有19校報名，但僅6校入圍決賽，當中除佳冬高農是高職外，其餘5所都是一班高中，而最後奪冠的是佳農，其打敗新社高中、台南女中，跌破眾人眼鏡。

佳農派出農場經營科一年級生吳凡玲、園藝科三年級生林侑成參賽，2人奪冠後謙虛道，「很感謝屏科大農學院陳和賢院長、黃建誌教授的協助」，回憶當初，光聽到外太空就傻住了，完全不知如何應對，加上播種一直失敗，一度陷入瓶頸。

已透過特殊選才錄取中興大學園藝系的林侑成說，他學了不少栽培技術，就是拿太空種子沒輒，直到與屏科大教授一起研究才發現，溫度、培養基及宇宙輻射等因素，可能影響太空種子發芽，最後換不同培養基後才成功。

2人不約而同道，培育太空種子發芽顛覆他們對農業的既有印象，原來待在實驗室也能從事農事。校方對2人發現問題、解決問題的能力深感驕傲，也就此計畫朝太空生物學發展，期望為農業學校走出另一片天。

其實，除佳農奪冠外，仁愛國小也在國小組中拿下第一名，至於國中組裡，九如國中是第3名，明正、光春國中拿佳作，由此可看出，屏東的國高中小在此次競賽表現優異。