新北市教育局與亞東科技大學合作，推動國中科技教育種子教師培訓，並透過趣味營隊方式，將科技教育的種子紮根至國中學生。日前亞東科技大學舉辦「育才．跨域．在地共榮」USR暨USR HUB 聯合成果發表會，以動、靜態形式展現推動成果，致贈感謝狀予4所合作國中。

教育局表示，107年起與亞東科技大學透過「USR大學社會責任計畫」，合作推動國小科技教育，並於109年再度簽署為期3年之合作備忘錄，由國小端向上延伸至國中端。計畫結合大學、教育局、國中資訊教育輔導團等資源，以國中新課綱科技教育現場需求為開端，辦理師資培訓、大小攜手共學營，並提供師資、設備等資源共享。

亞東科大致贈感謝狀予重慶國中、積穗國中、中正國中及育林國中4所合作國中。（圖／亞東科技大學提供）

亞東科技大學培訓新北市重慶國中、積穗國中、中正國中及育林國中4校科技教育種子師資，再由種子教師回校教授科技課程。培訓課程包含「遊戲設計」、「機器人設計」、「物聯網設計」及「視覺藝術設計」4大主題，分3年教授各種科技設計在日常生活上的應用方式，協助新課綱第一線資訊師資需求，並運用實作案例提高國中學生的學習興趣，至110年已辦理12場訓練，培育4所國中共57位種子資訊教師。

亞東科技大學計畫主持人資訊管理系李紹綸副教授表示，希望透過計畫，能讓學生提昇跨領域學習與合作，增進就業軟實力，大小攜手學習，影響自我並改變他人。育林國中洪碩亨同學則分享，很喜歡這次的營隊課程，讓他碰到平常碰不到的機器。每一個單元，都讓他更了解機器人的功能，也引發讓他想要繼續學習程式設計的興趣，可以接觸到不一樣的機器人。

教育局張明文局長表示，新北市重視科技教育，期望透過各學術單位及民間單位之合作，聯手培育師資、提供課程，引領學生學習程式設計與跨域整合能力，提升新北學子程式設計軟實力與競爭力。