旅歐編舞家樊怡君作品《BARDO》，運用影像和舞蹈說故事，演出現場在荒廢的發電廠。（樊怡君提供）

疫情改變創作模式，除了在線上演出，還有更多可能。旅歐編舞家樊怡君集結世界各地舞蹈創作者，運用影像、線上、實體演出等不同呈現方式，並透過線上及現場播放和觀眾溝通互動，推出「TANZAHOi台灣瓶中信」展覽，本周末登場。

樊怡君長年旅居德國漢堡，這次的展覽是2021年「TANZAHOi國際舞蹈與舞蹈電影藝術節」的再延伸活動，她表示，科技、影像與線上展演，都是在疫情之前就有的事情，但是疫情下，讓這些表現方式更活躍，「在封城或無法現場演出時，藝術家透過線上的方式做轉換，同時可以迅速地和各地藝術家合作，雖然創作過程很艱辛，但是透過數位展演，更可以和不同地方的人交流。」

樊怡君畢業於漢堡藝術大學電影研究所，畢業後創辦TANZAOHAi舞蹈與舞蹈電影節，同時也是台灣伊舞集的成員之一，她是台北人，出生於1987年，在台就讀中正高中時，參與德國公視來台拍攝計畫，因緣際會下到德國念書，並試著透過影像記錄舞蹈表演，發展新的創作語言。

樊怡君表示，「影像能帶給觀眾不同的看舞方式，同時又可以帶領舞蹈的語言拓展開來。」這次在台灣她也將和觀眾分享她的最新作品《BARDO》，作品名稱是梵文「中陰」的意思，內容描述日月光大藏伏師透過夢修與年輕早逝的師弟僧侶多傑，在中陰界靈魂相遇。哥哥除了規勸弟弟勿在中陰界流連，卻也因此呈現弟弟對於人間的留戀與不捨。

樊怡君表示，這部作品在國外演出時，現場僅有80名觀眾，同時還有線上觀看直播的觀眾，「我安排了一位攝影師，透過攝影角度，擔任哥哥角色，以一個鏡頭視角作為一名角色，照顧不在現場的觀眾，而現場觀眾則是會從投影串起不同角度，理解這個故事。」

此外，也由於演出場地在荒廢的發電廠，加上演出時下著雨，現場還漏水，樊怡君表示，有觀眾反映，像是真的親臨弟弟在中陰的現場，「有一種超乎現實，但卻又是現實的概念，這種無法預料的感覺，觀眾感覺很深刻。」展覽將於2月18日至20日在台北濕地Venue五樓登場。