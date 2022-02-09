全球暖化對農業部門的衝擊最為直接，也進一步導致農產品價格波動，農委會主委陳吉仲9日指出，對台灣農業部門具體的影響是，近5年來的農業損失平均值為135億元，因此必須速同時做兩件事情，一是調適，二是淨零排放，而最終目標是，要做到農業部門的電可以自發自用，甚至還可以有多出來的電用來出售。

農委會9日舉辦「邁向農業淨零排放策略大會」，行政院長蘇貞昌也到場致詞，他指出，台灣去年經歷百年大旱及其後的暴雨不斷，在在證明氣候變化已為既成事實，人類勢必積極因應。淨零碳排已是世界趨勢，也是我國的國家目標。

蘇貞昌指出，農業是國家整體經濟重要的一環，受到的衝擊更是直接劇烈，為此，農委會率各部會之先成立專責辦公室，展現農業部門對於氣候變遷政策的高度重視，並宣示投入100億經費推動相關政策，擘劃政策路徑。

面對全球暖化，陳吉仲指出，台灣農業部門排放的二氧化碳總量約為500多萬公噸，占台灣2億6000多萬碳的總碳排量，其實不到2％。但是，每年受到的全球暖化衝擊的農業損失，近15年來的平均值為109億元，近5年則提升到135億元。

陳吉仲進一步指出，依據IPCC公布了AR6報告，在2040年前無論溫室氣體如何減量，全球平均溫度上升1.5℃已無法避免，因此，必須盡速的同時做兩件事情，一是調適，二是淨零排放。

陳吉仲表示，農委會在3年前就透過研發針對比如高溫病蟲害的品種的研發、生產技術的研發、農業保險的推動等策略措施，降低農民因全球暖化所造成的損失，但是，不能只有做調適，同時也要進行做減碳。

在減碳方面，陳吉仲指出，農業部門有200多萬公頃的林地、80萬公頃農地、500、600萬的農業剩餘廢棄物，還有廣大的海洋資源可以做碳匯，不但要減少農業損失，還要進一步的經由淨零排放可以增加農民的收入。

陳吉仲指出，直白的講，就是未來農業部門的用電要做到「自己的電自己發」，甚至還可以有多出來的電用來出售。

陳吉仲強調，農委會調適策略是全部的在進行，也早就在執行，否則台灣農業部門所生產的農產品絕對會變動更大，全世界沒有一個國家像台灣的農業生產會這麼穩定，是因為我們已經在執行調適，未來因為全球溫度會上升1.5℃，要加大幅度進行調適策略，減碳以及綠能、增加碳匯。