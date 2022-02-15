雞蛋荒問題遲遲無法解決，民眾冒雨排100公尺的隊只為買到蛋。國民黨立委賴士葆就在臉書表示，農委會主委陳吉仲號稱農經專家，但實務上卻屢屢出狀況，認為他文過飾非的能力令人嘆為觀止，批評「善用言詞狡辯及網軍治理的能力遠甚於農經專業」。

賴士葆在臉書表示，近日雞蛋又是凍漲又是補貼，而這些都是拿國庫的錢來因應，至今都沒有解決缺蛋的問題，質疑陳吉仲號稱農經專家，但在實務上對於產銷的掌握屢屢出狀況，「整體的印象中，他善用言詞狡辯及網軍治理的能力遠甚於農經專業」。

賴士葆指出，就算過去有滿坑滿谷水果滯銷，陳吉仲還是可以大言不慚的說沒有產銷失衡的問題，結果2019年監察院審計部報告直接指出，農委會為了「舒緩農產品產銷失衡問題，辦理產銷調節緊急處理計畫所收購之部分農產品係以掩埋去化方式做堆肥處理」，但陳吉仲仍反駁稱這樣的批評是不懂農業，讓賴士葆說「他文過飾非的能力令人嘆為觀止」。

賴士葆表示，2020年時，陳吉仲保證全世界台灣糧價是最穩定的，不會造成任何價格漲幅；2021年時，陳吉仲也說台灣在農漁畜產品的價格波動在全世界都算是最穩定，而日前陳吉仲更說全世界沒有一個國家像台灣的農業生產這麼穩定，難怪會被外界質疑是「穩定的超產與穩定的缺貨」。

賴士葆說，陳吉仲任內實施蔡政府的政策，讓台灣民眾吃萊豬又吃核食，應該可以算是冠蓋全世界的政績，並指出他再三的自我肯定到世界級的標準層次，「差一點沒說出口的應該是他是全世界最棒的農委會主委吧！」