台灣兩大工具機展結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展21日舉行，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、外貿協會董事長黃志芳等人共同出席開幕典禮，這次的聯展共有950家參展廠商，62國破千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。
主辦單位強調，此次聯展是全球指標B2B工具機專業展，串聯完整金屬加工產業供應鏈，呈現智慧製造及工業4.0的平台；展出產品項目涵蓋金屬切削工具機、機械零組件、刀具與刀具配件；沖壓、鑄造、鍛造設備、板材加工設備；管材、線材等加工設備；焊接、表面處理設備；控制器、軟體與設計工程、機器人與自動化設備；檢驗、量測與測試設備；以及國家館與公協會等。
來自台中潭子的康普國際精密機械股份有限公司，研發出全國第一台「凸輪式離合齒分度台」，並創下供應上市公司大廠2400台的銷售實績。康普2015年再接再厲開發出「凸輪式工作交換台」，將工具機托盤交換時間從15秒降為6秒，提供客戶更高的生產效率和穩定的耐久性，滿足客戶在產能和品質上的雙重需求。
康普營運副總陳則銘表示，由於滾齒凸輪的特點就是「零背隙、極低磨耗」，所以造就「穩定」的機構特性，讓機械廠最重視的「重覆精度」能輕易達成，完美取代先天就存在背隙及磨耗問題的蝸桿蝸輪，國內外大部分工具機廠逐漸將原本蝸桿蝸輪的分度盤淘汰，轉而設計採用滾齒凸輪分度盤。
這次的「TIMTOS x TMTS 2022聯展」展期自2月21日到2月26日。
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