康普國際精密機械業務向客戶介紹凸輪轉台。（陳君瑋攝）

蔡英文總統（左二）、行政院長蘇貞昌(左一)、外貿協會董事長黃志芳（右二）及經濟部長王美花（右一）等人21日出席「TIMTOS x TMTS 2022 工具機聯展 虛實整合Hybrid 」開幕典禮（總統府提供）

廠商展示各式各樣的斷路器。（陳君瑋攝）

廠商向客戶介紹鎢鋼鍍層鑽頭及鋁加工用立銑刀。（陳君瑋攝）

廠商讓客戶用VR眼鏡體驗介紹產品。（陳君瑋攝）

廠商向客戶展示自動化機械手臂。（陳君瑋攝）

廠商向客戶介紹代理的歐洲國家工業零組件。（陳君瑋攝）

台灣兩大工具機展結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展21日舉行，蔡英文總統及行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、外貿協會董事長黃志芳等人共同出席開幕典禮，這次的聯展共有950家參展廠商，62國破千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。

主辦單位強調，此次聯展是全球指標B2B工具機專業展，串聯完整金屬加工產業供應鏈，呈現智慧製造及工業4.0的平台；展出產品項目涵蓋金屬切削工具機、機械零組件、刀具與刀具配件；沖壓、鑄造、鍛造設備、板材加工設備；管材、線材等加工設備；焊接、表面處理設備；控制器、軟體與設計工程、機器人與自動化設備；檢驗、量測與測試設備；以及國家館與公協會等。

來自台中潭子的康普國際精密機械股份有限公司，研發出全國第一台「凸輪式離合齒分度台」，並創下供應上市公司大廠2400台的銷售實績。康普2015年再接再厲開發出「凸輪式工作交換台」，將工具機托盤交換時間從15秒降為6秒，提供客戶更高的生產效率和穩定的耐久性，滿足客戶在產能和品質上的雙重需求。

康普營運副總陳則銘表示，由於滾齒凸輪的特點就是「零背隙、極低磨耗」，所以造就「穩定」的機構特性，讓機械廠最重視的「重覆精度」能輕易達成，完美取代先天就存在背隙及磨耗問題的蝸桿蝸輪，國內外大部分工具機廠逐漸將原本蝸桿蝸輪的分度盤淘汰，轉而設計採用滾齒凸輪分度盤。

這次的「TIMTOS x TMTS 2022聯展」展期自2月21日到2月26日。