由國內兩大工具機展首度聯合辦理的「TIMTOS x TMTS 2022」展，2月21日開展，實體展加上一個月的線上展，前兩日國內外線上線下參觀人數已破1萬人。此外，指標買主包含義大利EMIL MACCHINE、FAUSTINO PITTORI、土耳其西門子公司及美國Mighty USA等，於展覽前兩日皆已成功透過視訊連線，與大光長榮、上銀(2049)、穎漢(4562)、台灣瀧澤等70家參展商於攤位上進行採洽，已成功促成350場次採購洽談，帶來破千萬美元商機。

國內業者搶攻國際商機，參觀業者包括：台朔重工、鴻海精密、長庚醫學、南亞塑膠、中鋼機械等重要業者也蒞臨造訪。TIMTOS x TMTS近千家參展廠商展出各項智慧製造、加工技術解決方案及關鍵零組件，將累積3年的產業能量全數展出。除專業論壇、技術研討會外，2/23、2/24登場的還有智慧製造主題導覽，「製造癮Podcast」實境秀等。

「TIMTOS x TMTS 2022」融合兩展能量，為全球工具機業者提供展示最新機種與智慧製造解決方案重要國際平台，有來自16國/地區海內外廠商，全球工具機重要生產大國包括瑞士、德國、美國也籌組國家館共襄盛舉。