台灣機械工業公會與外貿協會攜手合辦台北國際工具機展、台灣工具機暨零組件公會主辦台灣國際工具機展首度聯展，21日虛實展同步登場，是今年全球首發的國際工具機展。友嘉集團、東台、上銀集團、台中精機、德國西門子及日本發那科等國內外廠商火力全開搶單。

此外，上銀因掌控關鍵技術及機電整合服務兩大優勢，推出全球首款具有工業4.0的i4.0BS智慧型滾珠螺桿，利用感測器即時監測螺桿狀態，並結合物聯網（IoT）及人工智慧（AI），使用者可掌握螺桿壽命、異常震動、自動判別補充潤滑油時間點及溫升診斷等功能，並獲得台中精機、東台、台灣瀧澤及三鋒等30家國內外工具機廠商採用，21日下午將舉行智慧機械國家隊啟航儀式。

「TIMTOS x TMTS 2022」兩大工具機展首度聯展，21日至26日在台北南港展覽一、二館舉行，是國內工具機實體展睽違三年，首度回歸，線上展也從21日同步登場，長達一個月。貿協還邀請總統蔡英文出席開幕典禮，彰顯政府對台灣工具機產業的重視。

業者原本期待指揮中心同意專案核准國外買主來台參觀及採購，Omicron變種病毒1月迅速在台灣擴散後，程泰集團評估首度工具機聯展只剩國內買主參觀，參展效益不大而缺席外，友嘉集團、東台集團、台中精機、上銀集團、永進、高鋒、慶鴻、油機、台灣瀧澤、台達電等國內工具機廠，以及德國西門子及創浦、日本發那科、MAZAK及三菱等國際大廠，都計畫展示最新機種或智慧製造解決方案，其中友嘉集團參展使用規模雖縮減至60個攤位，仍是今年參展規模最大廠商。而瑞士、德國、美國等工具機生產大國都籌組國家館，秀研發實力。

貿協指出，貿協推出六大買主及媒體加強服務，吸引62國，破千名國際買主線上預登，中國第一汽車集團、西門子土耳其分公司、美國機械通路商Mighty USA、中國鐵姆肯航空及精密產品工廠、日商大橋技研、俄國工具機代理商Finval、印度代理商Machine Tools India和保加利亞指標代理商NIS等重量級廠商都報名，海外買主可透過線上導覽員或視訊採購洽談。

台灣機械工業公會秘書長許文通指出，台北國際工具機展原訂2021年3月中旬舉行，受疫情影響而延宕至今年2月21日開展。受Omicron疫情影響，國外買主雖無法來台參觀，但貿協推出買主線上採購洽談，可減緩受影響程度。機械公會預估，2022年台北國際工具機展現場及後續接單可達12～17億美元，雖無法像2019年台北國際工具機展創造15～20億美元商機，仍有不錯的表現。