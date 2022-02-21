2022縣市長選舉，各政黨逐漸開始布局，近日立法院副院長蔡其昌頻頻被點名參戰台中，不過媒體人黃揚明指出，蔡其昌若要參選會遇到2個問題需要討論，其一就是到底要不要辭立委，另一個就是要不要辭副院長。

黃揚明今（21）早在臉書表示，辭立委一事雖然是時代力量的主張，但帶職參選現行法令並無強制性辭職，且過去立委參選請辭多半是在選前幾天，大多是展現「背水一戰」的選戰策略考量，因此認為這部分還不太需要討論。

不過針對辭副院長的討論，黃揚明指出立法院前副院長洪秀柱2015年被提名為總統候選人，雖然當時民進黨呼籲洪秀柱應辭副院長，不過洪秀柱一直到被換柱都沒有辭去副院長及立委職務，而2016年民進黨在國會取得過半數席次後，針對《立法院組織法》第3條進行修正，明定立法院正、副院長不得擔任政黨職務。

黃揚明表示，該內容所謂的「不得擔任政黨職務」，是否有包括「政黨提名參選人」還有解讀空間，不過他認為蔡其昌是該條文修改後第一個可能參選直轄市長的立法院副院長，因此民進黨確實該認真考量該如何因應。

除此之外，黃揚明也說蔡其昌提名這件事八字都還沒一撇，就有許多人在等著分官搶位，「實在讓人搖頭」。